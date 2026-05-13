Theo tinh thần Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm và đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Quyết định số 1090 về việc công bố dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính

Đây được coi là bước đi đột phá nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và giảm bớt gánh nặng giấy tờ cho doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động liên quan đến đấu thầu.

Tại Điều 1 của Quyết định số 1090, Bộ Tài chính khẳng định các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu đã đủ điều kiện để khai thác, sử dụng thay thế hoàn toàn cho thành phần hồ sơ và giấy tờ là Hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không còn phải lo lắng về việc chuẩn bị, công chứng hay lưu trữ các tệp hồ sơ giấy như trước đây.

Bộ Tài chính cũng đã công bố chi tiết danh mục các trường thông tin được chia sẻ qua hệ thống. Cụ thể, có 18 nhóm thông tin chủ chốt về hợp đồng sẽ được kết nối và khai thác, bao gồm: Thông tin định danh (tên hợp đồng, số hiệu, ngày ký và ngày có hiệu lực); Giá trị hợp đồng (bao gồm giá sau thuế), loại hợp đồng (như trọn gói, đơn giá cố định, theo thời gian...) và thời gian thực hiện; Chủ thể tham gia (tên, mã số thuế và địa chỉ của cả bên A - chủ đầu tư và bên B - Nhà thầu); Trạng thái hợp đồng (đã đăng tải hay chưa), phiên bản thay đổi, mã thông báo mời thầu và lĩnh vực đầu tư (xây lắp, hàng hóa, tư vấn...)...

Việc công khai hóa các dữ liệu này không chỉ giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát mà còn giúp các doanh nghiệp, nhà thầu có cái nhìn tổng thể về thị trường, từ đó xây dựng chiến lược tiếp cận thông tin đấu thầu một cách chủ động và chính xác hơn.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tại địa chỉ https://muasamcong.mof.gov.vn) đóng vai trò "trái tim" của quá trình kết nối dữ liệu. Cục Quản lý đấu thầu đã chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ Tài chính để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Kèm theo Quyết định 1090 là bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về việc kết nối thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API). Các dịch vụ cung cấp thông tin như dịch vụ Token (để xác thực phiên làm việc) và dịch vụ chia sẻ thông tin hợp đồng đã được thiết lập với chuẩn dữ liệu JSON hiện đại.

Đặc biệt, hệ thống sử dụng phương thức POST và mã phản hồi chuẩn 200 để đảm bảo quá trình truy xuất dữ liệu giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương diễn ra thông suốt, bảo mật.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC dựa trên nguồn dữ liệu mới này.

Quyết định 1090 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/5/2026, thể hiện quyết tâm của ngành Tài chính trong việc lấy dữ liệu làm trung tâm để phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu quốc gia.