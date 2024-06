Lời tòa soạn: Bao che xã hội đen, lập ‘nhóm lợi ích’ cùng tham nhũng, cống nạp gái đẹp cho quan trên để tiến thân… là một số tội danh đã khiến nhiều quan chức công an Trung Quốc vướng vào vòng lao lý. Dưới đây là những vụ án liên quan tới ngành an ninh Trung Quốc từng khiến người dân ‘quốc gia tỷ dân’ rúng động.

Theo trang Baike.baidu, Vương Phi có được biệt danh trên sau khi tham gia chương trình văn nghệ đón năm mới 2002 do Bộ Công an Trung Quốc tổ chức, với vai trò là người dẫn chương trình. Khi đó, Vương chỉ là một viên chức ở Cơ quan công an thành phố Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông.

Vương Phi thời trẻ. Ảnh: 163.com

Tới tháng 6 cùng năm, Vương đại diện cho công an thành phố Sán Đầu tham gia một cuộc thi do Cơ quan Công an tỉnh Quảng Đông tổ chức. Nhờ có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào và hát hay, cô này lập tức được nhiều quan chức để ý tới, trong đó có Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông Trịnh Thiếu Đông.

Vốn là người thông minh, Vương Phi biết Trịnh Thiếu Đông đam mê nhan sắc của mình nên nhanh chóng đồng ý làm người tình của vị quan chức này. Đối với Vương, Trịnh chính là người nâng đỡ sự nghiệp của cô ta. Đến đầu năm 2005, Trịnh Thiếu Đông được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Công an. Vương vì thế cũng được điều lên Bộ để tháp tùng Trịnh.

Trịnh Thiếu Đông. Ảnh: Baidu.com

Nhờ có nguồn tiền dồi dào do Trịnh chu cấp, đời sống của Vương tại thủ đô Bắc Kinh khi đó có thể được miêu tả trong 4 chữ “sống trong nhung lụa”. Vương trở thành khách quen của nhiều cửa hàng bán đồ xa xỉ cũng như nhà hàng sang trọng.

Dù được Trịnh yêu chiều hết mực, nhưng Vương cũng ý thức được một ngày nào đó vị quan lớn này sẽ nghỉ hưu. Do vậy, Vương vào năm 2007 đã xin đi học cao học tại Học viện Thương nghiệp Trường Giang ở thành phố Thượng Hải để mở rộng quan hệ. Thay vì lên lớp học tập, Vương ở Thượng Hải lại thường xuyên tới những khách sạn sang trọng hoặc tham gia các sự kiện lớn để có thể kết thân với giới nhà giàu, từ đó tạo dựng mạng lưới quan hệ rộng.

Lợi dụng địa vị là người tình của Trịnh Thiếu Đông, Vương tại Thượng Hải đã tham gia nhiều giao dịch ngầm có liên quan tới nhận hối lộ, mua quan bán chức. Thậm chí, Vương từng tham gia một phi vụ ‘giải cứu tội phạm’ khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Vương Phi và Trịnh Thiếu Đông. Ảnh: Baidu.com

Vào tháng 7/2007, Công an quận Trương Ninh thuộc thành phố Thượng Hải trong cuộc truy quét hoạt động cờ bạc trực tuyến đã bắt giữ một phụ nữ có tên Tiêu Xuân Yến. Bạn bè Tiêu nhanh chóng tìm tới An Tuấn Vu, một ‘bạn học’ của Vương để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận hơn nửa triệu Nhân dân tệ từ bạn bè Tiêu, Vương Phi lập tức gọi điện cho người quen là Tiền Hoằng Tường, quan chức công an cấp cao tại quận Trương Ninh để vận động thả người.

Để giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, Vương Phi đã hẹn gặp Tiền tại khách sạn Grand Millennium Hongqiao. Tại đó, Vương đã hối lộ cho Tiền một đồng hồ trị giá 38.000 Nhân dân tệ, một chiếc thắt lưng có giá 3.500 Nhân dân tệ và một món quà có giá 2.800 Nhân dân tệ. Tiền sau khi nhận số quà trên đã nhanh chóng thả đối tượng Tiêu Xuân Yến với lý do “không đủ bằng chứng kết tội”.

Khách sạn Grand Millennium Hongqiao, nơi cuộc giao dịch giữa Vương Phi và Tiền diễn ra. Ảnh: Baidu.com

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Vương tiếp tục biếu thêm cho Tiền 200.000 Nhân dân tệ. Một lẽ đương nhiên, số tiền còn lại trong ‘chi phí giải cứu’ rơi vào túi Vương.

Đầu năm 2009, Trợ lý Bộ trưởng Công an Trịnh Thiếu Đông bị cách chức vì nghi ngờ phạm nhiều tội như nhận hối lộ, có giao dịch với tội phạm… Mất đi chỗ dựa, Vương Phi nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm. Trong quá trình điều tra Vương, cơ quan an ninh Trung Quốc phát hiện số tài sản bất chính của ‘hoa khôi ngành công an’ lên tới 40 triệu Nhân dân tệ.

