Miền Bắc có nơi dưới 8 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (16/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều và đêm mai (17/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ 17-18/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ đêm 17/11, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh rất mạnh, có nơi rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: H.Đ

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 17-18/11 có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 13-15 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, Hà Nội bước vào thời điểm rét nhất của đợt không khí lạnh này khoảng ngày 18/11, khi nền nhiệt ngày lẫn đêm giảm sâu 5-6 độ, còn thấp nhất 15 độ và cao nhất 20 độ. Sang 19/11, nhiệt độ tiếp tục hạ, dao động trong khoảng 14-19 độ. Không khí lạnh kết hợp mưa khiến cảm giác rét càng rõ rệt. Sau đó, trời vẫn duy trì rét đậm về đêm; ban ngày mưa giảm, nhiệt độ bắt đầu nhích lên.

Miền Trung bắt đầu mưa lớn xối xả

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, đêm qua và sáng nay (16/11), khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ sáng nay đến sáng 18/11, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Sáng 31/10, lũ bắt đầu rút, rác thải, bùn non phủ kín các con phố, nhà cổ ở Hội An. Ảnh: Hà Nam

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tiếp đó, ngày và đêm 18/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa 50-100mm, cục bộ có thể trên 150mm; phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa từ sáng 16 - đêm 18/11:

Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai: 300-600mm/đợt, có nơi trên 850mm/đợt.

Hà Tĩnh, Phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa: 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt.

Phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Từ ngày 19/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại TP Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở người già và trẻ nhỏ, do nhiệt độ giảm đột ngột; đồng thời tác động đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 17/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m; từ ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.