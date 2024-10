Toyota Land Cruiser Prado kế thừa dáng vẻ bề thế với kích thước tổng thể được nâng cấp dài x rộng x cao lần lượt là 4925 x 1980 x 1935mm, chiều dài cơ sở đạt tới 2.850mm mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoáng đãng hơn. Thân xe dạng hình hộp, đầu xe vuông vức, lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc to bản sơn đen, cụm đèn chiếu sáng LED dạng hình chữ nhật, vành bánh xe được tăng kích thước lên 20inch với chất liệu nhôm đúc cùng thiết kế mới 6 chấu kép màu đen là những điểm nhấn về ngoại thất của mẫu xe này.

Trang bị tiện nghi cao cấp hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm người dùng. Vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng có nhớ vị trí, màn hình đa thông tin 12.3 inch với 12 tùy chỉnh chế độ hiển thị, phù hợp với nhiều sở thích, gương chiếu hậu điện tử, sử dụng camera sau để hiển thị các hình ảnh phía đuôi xe mang lại cảm giác an tâm. Bên cạnh đó, màn hình giải trí 12,3inch kết nối điện thoại thông minh không dây, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hàng ghế thứ hai có chế độ gập 60:40 tích hợp tính năng thông gió và sưởi, với cổng sạc được bố trí ở tất cả các hàng ghế, đồng thời trang bị cửa sổ trời toàn cảnh cùng hệ thống chống ồn chủ động mang đến không gian tiện nghi và sang trọng cho hành khách.

Sử dụng động cơ xăng 2.4L hoàn toàn mới đi kèm hộp số tự động 8 cấp, Land Cruiser Prado vận hành mạnh mẽ, tăng tốc nhanh, đáp ứng ngay lập tức các thao tác chân ga nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense kết hợp các tính năng mới như hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, phanh hỗ trợ đỗ xe, chống giả lập bước sóng và cảm biến chuyển động trong xe góp phần mang đến sự an tâm cho người dùng.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với 3 lựa chọn màu đen, trắng ngọc trai và nâu đồng, cùng giá bán từ giá từ 3.480.000.000 đồng với phiên bản cửa sổ trời toàn cảnh và giá dự kiến từ 3.460.000.000 đồng với phiên bản cửa sổ trời đơn (sẽ được phân phối tại Việt Nam từ tháng 3/2025). Land Cruiser Prado tiếp tục trở thành dòng xe biểu tượng của Toyota, đại diện cho sự sang trọng, đẳng cấp và những giá trị riêng biệt cho khách hàng.

Doãn Phong