Champions League/Cúp C1 bước vào thể thức thi đấu mới kể từ mùa 2024-24, chấm dứt vòng bảng quen thuộc với 4 đội kéo dài 32 năm.

Vòng bảng Champions League mới thi đấu theo thể thức league. Mỗi CLB đá 8 trận, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

8 đội xếp đầu bảng chung cuộc giành quyền vào vòng 1/8. Các đội từ hạng 9-24 thi đấu play-off theo thể thức sân nhà - sân khách để tranh 8 vé còn lại vào giai đoạn knock-out.

Ngay ở vòng mở màn, người hâm mộ bóng đá được chứng kiến hai cuộc chiến đỉnh cao Milan vs Liverpool, Man City vs Inter.

Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2024-25:

Vòng 1

Thứ Ba 17/9

Young Boys vs Aston Villa (18:45)

Juventus vs PSV Eindhoven (18:45)

AC Milan vs Liverpool

Bayern Munich vs GNK Dinamo

Real Madrid vs Stuttgart

Sporting CP vs LOSC Lille

Thứ Tư 18/9

Sparta Praha vs Salzburg (18:45)

Bologna vs Shakhtar Donetsk (18:45)

Celtic vs Slovan Bratislava

Club Brugge vs Borussia Dortmund

Manchester City vs Inter

Paris Saint-Germain vs Girona

Thứ Năm 19/9

Feyenoord vs Bayer Leverkusen (18:45)

Crvena Zvezda vs Benfica (18:45)

Monaco vs Barcelona

Atalanta vs Arsenal

Atlético de Madrid vs Leipzig

Brest vs Sturm Graz

Vòng 2

Thứ Ba 1/10

Salzburg vs Brest (18:45)

Stuttgart vs Sparta Praha (18:45)

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen vs AC Milan

Borussia Dortmund vs Celtic

Barcelona vs Young Boys

Inter vs Crvena Zvezda

PSV Eindhoven vs Sporting CP

Slovan Bratislava vs Manchester City

Thứ Tư 2/10

Shakhtar Donetsk vs Atalanta (18:45)

Girona vs Feyenoord (18:45)

Aston Villa vs Bayern Munich

GNK Dinamo vs Monaco

Liverpool vs Bologna

LOSC Lille vs Real Madrid

Leipzig vs Juventus

Sturm Graz vs Club Brugge

Benfica vs Atlético de Madrid

Vòng 3

Thứ Ba 22/10

AC Milan vs Club Brugge (18:45)

Monaco vs Crvena Zvezda (18:45)

Arsenal vs Shakhtar Donetsk

Aston Villa vs Bologna

Girona vs Slovan Bratislava

Juventus vs Stuttgart

Paris Saint-Germain vs PSV Eindhoven

Real Madrid vs Borussia Dortmund

Sturm Graz vs Sporting CP

Thứ Tư 23/10

Atalanta vs Celtic (18:45)

Brest vs Bayer Leverkusen (18:45)

Atlético de Madrid vs LOSC Lille

Young Boys vs Inter

Barcelona vs Bayern Munich

Salzburg vs GNK Dinamo

Manchester City vs Sparta Praha

Leipzig vs Liverpool

Benfica vs Feyenoord

Vòng 4

Thứ Ba 5/11

PSV Eindhoven vs Girona (18:45)

Slovan Bratislava vs GNK Dinamo (18:45)

Bologna vs Monaco

Borussia Dortmund vs Sturm Graz

Celtic vs Leipzig

Liverpool vs Bayer Leverkusen

LOSC Lille vs Juventus

Real Madrid vs Milan

Sporting CP vs Manchester City

Thứ Tư 6/11

Club Brugge vs Aston Villa (18:45)

Shakhtar Donetsk vs Young Boys (18:45)

Sparta Praha vs Brest

Bayern Munich vs Benfica

Inter vs Arsenal

Feyenoord vs Salzburg

Crvena Zvezda vs Barcelona

Paris Saint-Germain vs Atlético de Madrid

Stuttgart vs Atalanta

Vòng 5

Thứ Ba 26/11

Sparta Praha vs Atlético de Madrid (18:45)

Slovan Bratislava vs AC Milan (18:45)

Bayer Leverkusen vs Salzburg

Young Boys vs Atalanta

Barcelona vs Brest

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Inter vs Leipzig

Manchester City vs Feyenoord

Sporting CP vs Arsenal

Thứ Tư 27/11

Crvena Zvezda vs Stuttgart (18:45)

Sturm Graz vs Girona (18:45)

Monaco vs Benfica

Aston Villa vs Juventus

Bologna vs LOSC Lille

Celtic vs Club Brugge

GNK Dinamo vs Borussia Dortmund

Liverpool vs Real Madrid

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk

Vòng 6

Thứ Ba 10/12

Girona vs Liverpool (18:45)

GNK Dinamo vs Celtic (18:45)

Atalanta vs Real Madrid

Bayer Leverkusen vs Inter

Club Brugge vs Sporting CP

Salzburg vs Paris Saint-Germain

Shakhtar Donetsk vs Bayern Munich

Leipzig vs Aston Villa

Brest vs PSV Eindhoven

Thứ Tư 11/12

Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava (18:45)

LOSC Lille vs Sturm Graz (18:45)

AC Milan vs Crvena Zvezda

Arsenal vs Monaco

Borussia Dortmund vs Barcelona

Feyenoord vs Sparta Praha

Juventus vs Manchester City

Benfica vs Bologna

Stuttgart vs Young Boys

Vòng 7

Thứ Ba 21/1/2025

Monaco vs Aston Villa (18:45)

Atalanta vs Sturm Graz (18:45)

Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen

Bologna vs Borussia Dortmund

Club Brugge vs Juventus

Crvena Zvezda vs PSV Eindhoven

Liverpool vs LOSC Lille

Slovan Bratislava vs Stuttgart

Benfica vs Barcelona

Thứ Tư 22/1/2025

Shakhtar Donetsk vs Brest (18:45)

Leipzig vs Sporting CP (18:45)

AC Milan vs Girona

Sparta Praha vs Inter

Arsenal vs GNK Dinamo

Celtic vs Young Boys

Feyenoord vs Bayern Munich

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Real Madrid vs Salzburg

Vòng 8

Thứ Tư 29/1/2025

Aston Villa vs Celtic

Bayer Leverkusen vs Sparta Praha

Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk

Young Boys vs Crvena Zvezda

Barcelona vs Atalanta

Bayern Munich vs Slovan Bratislava

Inter vs Monaco

Salzburg vs Atlético de Madrid

Girona vs Arsenal

GNK Dinamo vs AC Milan

Juventus vs Benfica

LOSC Lille vs Feyenoord

Manchester City vs Club Brugge

PSV Eindhoven vs Liverpool

Sturm Graz vs Leipzig

Sporting CP vs Bologna

Brest vs Real Madrid

Stuttgart vs Paris Saint-Germain

*Các trận bắt đầu lúc 21h địa phương (giờ Hà Nội cộng 5 tiếng mùa hè, 6 tiếng theo mùa đông. Cụ thể, vòng 1-3 đá 2h sáng; vòng 4-8 diễn ra 3h); ngoại trừ vòng 8 đá cùng giờ, mỗi ngày thi đấu có 2 trận đá vào lúc 18h45 địa phương (vòng 1-3 lúc 23h45; vòng 4-8 lúc 0h45 sáng hôm sau).