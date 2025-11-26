Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Hồng Kông (TQ)

Thời gian: 19h00, hôm nay 26/11/2025

Giải đấu: Bảng C, Vòng loại U17 châu Á 2026

Địa điểm: SVĐ PVF

Tường thuật trực tiếp: VietNamNet.vn

Xem trực tiếp: VFF Channel, FPT Play

Link xem trược tiếp: Được cập nhật trước trận đấu 15 phút.

U17 Việt Nam đang có được phong độ cao sau hai chiến thắng hủy diệt 6-0 và 14-0, tạm dẫn đầu bảng với hiệu số +20. Dưới thời HLV Cristiano Roland, đội bóng thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng, lối chơi linh hoạt cùng khả năng ghi bàn trải đều ở nhiều vị trí.

Tuy nhiên, U17 Hồng Kông (TQ) là thử thách khác hẳn. Đội bóng này nổi bật với lối chơi kỷ luật, thể hình tốt và từng chỉ thua tối thiểu trước U17 Malaysia.

Trong thế cửa dưới, họ nhiều khả năng chọn cách phòng ngự số đông để hạn chế khoảng trống của U17 Việt Nam.

Sự tập trung và khả năng phá vỡ thế bế tắc sẽ là chìa khóa để thầy trò HLV Cristiano Roland giữ vững lợi thế và hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Hồng Kông

U17 Việt Nam: Chu Bá Huấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Phạm Minh Cường, Trần Mạnh Quân, Lê Sỹ Bách.

U17 Hong Kong (TQ): Tang Pui Chun, Laam Nigel, Contiero, Poon Wing Tei, Owain, Horace, Wong Yat Hin, Jay Marc, Ma Lok Sephrey, Tung Ki Lok Eden, Feng Zachary

Highlights U17 Việt Nam 14-0 U17 QĐ Bắc Mariana:

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn