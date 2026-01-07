Theo phản ánh của một công dân, gia đình ông/bà có 4 thửa đất nông nghiệp đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2002.

Năm 2012, địa phương thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa và cấp giấy chứng nhận đồng loạt cho người dân. Các thửa đất này đã tham gia dồn điền, đổi thửa và có tên trong phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, thời điểm đó gia đình không có mặt tại địa phương nên chưa được cấp giấy chứng nhận theo dự án của tỉnh.

Gần đây, gia đình phát hiện giấy chứng nhận đã được cấp năm 2002 bị thất lạc.

Công dân thắc mắc, để được cấp sổ đỏ đối với các thửa đất đã tham gia dồn điền, đổi thửa, hồ sơ khai báo mất giấy chứng nhận cần nộp tại đâu và cơ quan nào có thẩm quyền xem xét, cấp lại?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, về trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận do bị mất thực hiện theo quy định tại Mục VIII nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận do bị mất là Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 133, khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai năm 2024.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện dồn điền đổi thửa theo phương án dồn điền, đổi thửa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 77 Nghị định số 102/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 4 Nghị định số 226/2025).

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là UBND cấp xã theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai và điểm h khoản 1 Điều 5 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Ngoài ra, tại khoản 6 Điều 18 Nghị định số 101/2024 quy định, trường hợp người yêu cầu đăng ký có nhu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thì các cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm liên thông với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ đề nghị công dân nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục cấp lại giấy chứng nhận do bị mất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở địa phương (Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai).

Cơ quan giải quyết thủ tục (Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) thực hiện trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận do bị mất. Đồng thời, có trách nhiệm liên thông với UBND cấp xã để cấp lại giấy chứng nhận theo phương án dồn điền, đổi thửa đã được phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để được giải quyết.