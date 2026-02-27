Ngày 26/2 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIC) và gặp mặt các đối tác công - tư, quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, đồng thời mở ra mô hình hợp tác mới giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp, với sự tham gia sáng lập của UBND TP Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn Công nghệ CMC, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ và hình thành động lực tăng trưởng dựa trên tri thức cho Hà Nội trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng trao chứng nhận Đơn vị đồng hành Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Hà Nội cho các doanh nghiệp CMC, FPT, Elcom, Tecapro tại lễ ra mắt công ty Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIC) ngày 26/2/2026.

Doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC khẳng định việc CMC cùng Hà Nội, Đại học Bách khoa đầu tư thành lập HIC là bước hiện thực hóa tinh thần các nghị quyết lớn của Đảng về khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân.

“Có thể nói đây là mô hình đầu tiên hợp tác ba nhà giữa Hà Nội, CMC và Đại học Bách khoa hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57 cũng như Nghị quyết 68 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân. Chúng tôi tự hào là thành viên sáng lập cùng với Hà Nội và Đại học Bách khoa xây dựng trung tâm này”, ông Chính nói.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, trong kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chỉ có thể thành công khi doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu với vai trò tổ chức thị trường, đầu tư công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Ông chia sẻ: “Với kinh nghiệm quản trị và năng lực nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp như CMC nắm rõ nhu cầu của ngành công nghiệp, từ đó có thể “đặt đầu bài” cụ thể để các doanh nghiệp và nhà khoa học cùng dựa vào, tổ chức nghiên cứu và triển khai hiệu quả. Trong mô hình này, CMC với vai trò đại diện khối doanh nghiệp công nghệ cũng là cầu nối quan trọng giữa khoa học, chính sách và thị trường, giúp các kết quả nghiên cứu và chủ trương đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, chúng tôi có năng lực về hạ tầng, có thể đồng hành phát triển hạ tầng số, phòng thí nghiệm và các nền tảng cần thiết, đúng những yếu tố thị trường và cộng đồng đổi mới sáng tạo đang rất cần. Với vai trò doanh nghiệp, CMC cam kết sẽ cùng Hà Nội và Đại học Bách khoa đưa HIC vận hành hiệu quả, phấn đấu trở thành một hình mẫu về trung tâm đổi mới sáng tạo. Từ kinh nghiệm 33 năm phát triển công nghệ, chúng tôi kỳ vọng đóng góp thiết thực để Hà Nội và Việt Nam từng bước trở thành điểm đến đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới".

HIC - nơi kết nối nghiên cứu, công nghệ và thị trường

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết HIC được xây dựng theo mô hình “Nhà nước định hướng - Doanh nghiệp vận hành”, nhằm tổ chức lại toàn bộ dòng chảy đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Ông Dũng cho biết việc thành lập HIC “đánh dấu bước thay đổi căn bản, từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro; từ hỗ trợ rời rạc sang điều phối hệ sinh thái; từ phong trào khởi nghiệp sang chuỗi giá trị được tổ chức, chuẩn hóa và đo lường bằng kết quả. Khi đổi mới sáng tạo được đặt trong một cấu trúc thị trường rõ ràng, có kỷ luật và có trách nhiệm, nó mới thực sự trở thành lực lượng sản xuất mới của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh HIC là thiết chế đổi mới sáng tạo theo mô hình “Nhà nước định hướng - Doanh nghiệp vận hành - Viện trường đồng sáng tạo”.

Trung tâm sẽ trở thành đầu mối đưa các bài toán lớn của Hà Nội trong giao thông thông minh, môi trường, y tế số, giáo dục số hay quản trị đô thị tới cộng đồng doanh nghiệp và viện - trường để cùng giải quyết trên cơ sở cạnh tranh minh bạch và hiệu quả thị trường.

Thành phố Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, hạ tầng và nguồn lực để HIC hoạt động hiệu quả, trở thành thiết chế quan trọng thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tri thức.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng sự tham gia của CMC và Thành phố Hà Nội giúp mở ra con đường mới cho nghiên cứu khoa học.

“Đại học Bách khoa có những nhà khoa học xuất sắc, sinh viên xuất sắc và giờ đây có thêm những đối tác xuất sắc là UBND TP Hà Nội và CMC. HIC sẽ tạo môi trường để các ý tưởng khoa học và kết quả nghiên cứu được đưa ra thị trường nhanh nhất", Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định.

Thông qua HIC, các chương trình nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo sẽ gắn trực tiếp với nhu cầu doanh nghiệp và phát triển đô thị, giúp rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm tới sản phẩm thương mại.

Với mô hình 3 nhà: Nhà nước- Nhà trường- Nhà doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động, HIC đang được kì vọng sẽ trở thành nền tảng mở cho đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ startup, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế.