Hãng thông tấn TASS ngày 2/1 đưa tin, bà Yulia Zhdanova, Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, vừa đưa ra những cảnh báo về nguy cơ leo thang xung đột giữa Nga và NATO.

"Việc NATO tăng cường hoạt động quân sự tại biên giới Nga - Belarus đã tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn khó lường, có khả năng leo thang thành xung đột trực tiếp", bà Zhdanova cho biết.

Cũng theo bà Zhdanova, giới chức phương Tây dường như không muốn thảo luận về bất kỳ biện pháp nào để giảm thiểu những nguy cơ không mong muốn. "Tình trạng này vẫn kéo dài vì nhiều quan chức châu Âu muốn sử dụng Nga như cái cớ để củng cố lực lượng NATO, tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hay đưa ra thêm biên pháp trừng phạt với Moscow", bà Zhdanova nhận xét.

Hình ảnh Ukraine dùng để cáo buộc Nga tập kích tên lửa tại Kharkiv. Video: Kyiv Independent

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine về việc phóng 2 tên lửa đạn đạo vào thành phố Kharkiv, khiến ít nhất 30 người bị thương.

"Các lực lượng vũ trang Nga không lên kế hoạch, cũng như không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa hoặc vũ khí hàng không nào trong phạm vi thành phố Kharkiv", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga nhận định đây là một trường hợp kích nổ đạn dược do Kiev thực hiện, vì đoạn video cho thấy vụ việc xảy ra bên trong một trung tâm thương mại, và có một lượng khói lớn bốc lên trước khi vụ nổ xảy ra vài giây.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Nga về vụ việc ở Kharkiv, khẳng định các nỗ lực cứu nạn đang được tiến hành.

"Báo cáo sơ bộ cho thấy 2 tên lửa đã đánh trúng một khu dân cư bình thường, khiến một trong các tòa nhà bị hư hại nặng, làm nhiều người bị thương. Phía Nga dường không muốn chấm dứt các cuộc giao tranh", ông Zelensky gay gắt.