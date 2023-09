Xem Clip:

Ngày 24/9, Công an phường Tân Tiến (TP Biên Hoà, Đồng Nai) đã tiếp nhận vụ việc một phụ nữ bán vé số trình báo bị đánh tráo 840 tờ vé số.

Nạn nhân là bà Lê Thị Thuận, 46 tuổi, người khuyết tật quê tỉnh Khánh Hòa, hiện ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hoà.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, như thường lệ bà Thuận đi xe lăn đến góc ngã 4 Lạc Cường (phường Tân Tiến) để bán vé số.

Khi đang chuẩn bị bày bán thì có người đàn ông trung niên tới hỏi mua. Lúc này, do xấp vé số còn nguyên nên bà Thuận bảo người này tự mở giỏ để lấy. Người đàn ông này chọn lấy 8 tờ và đưa 200.000 đồng để bà trả lại tiền.

Người phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai bị lừa tráo 840 tờ vé số cũ. Ảnh: H.N

Sau đó, bà Thuận bày lên bàn để bán thì có một khách tới mua và phát hiện toàn bộ là vé cũ. Lúc này, bà Thuận mới biết bị kẻ xấu lừa tráo số vé của tỉnh Tiền Giang ngày 24/9 bằng vé cũ ngày 30/4.

Bà Thuận cho biết, 840 tờ vé số hôm nay bà lấy từ đại lý từ chiều 23/9. Tuy nhiên, do chiều qua trời mưa, bà không đi bán được nên số vé vẫn còn nguyên.

Ngay sau đó, người dân chở bà Thuận đến Công an phường Tân Tiến trình báo vụ việc. Công an đã đến hiện trường ghi nhận và trích xuất camera an ninh truy tìm kẻ đánh tráo vé số.