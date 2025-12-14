‘Đại gia’ Thái Tuấn kẹt nợ 870 tỷ đồng trái phiếu, gia hạn đến 2027

Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến hết tháng 11/2025, CTCP Tập đoàn Thái Tuấn có dư nợ gốc và lãi quá hạn của hai lô trái phiếu đạt khoảng 870 tỷ đồng. Doanh nghiệp mới trả được hơn 2 tỷ đồng tiền gốc, còn nợ gần như toàn bộ gốc và lãi quá hạn.

Thái Tuấn cũng nhiều lần chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu và được gia hạn.

Quản lý người nổi tiếng livestream bán hàng bằng Luật Thương mại điện tử

Với gần 94% đại biểu tán thành, sáng 10/12, Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử. Luật bổ sung nhiều quy định mới, siết chặt hoạt động livestream bán và tiếp thị liên kết.

Luật Thương mại điện tử yêu cầu người livestream bán hàng phải cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ xác thực danh tính. Người bán có thể bị từ chối nếu không cung cấp đầy đủ thông tin, bao gồm giấy tờ chứng minh chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

Bãi bỏ lộ trình cũ, Việt Nam bắt buộc dùng xăng E10 từ 1/6/2026

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định 46/2025/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Việc bãi bỏ văn bản cũ mở đường cho quy định mới áp dụng từ ngày 1/6/2026 đối với xăng E10 và E5.

Theo kết quả nghiên cứu, có thể thấy xăng E10 phù hợp với hầu hết phương tiện đang lưu hành, tuy nhiên có thể có ảnh hưởng nhất định tới phương tiện thế hệ cũ, sử dụng chế hòa khí.

Gần 600.000 tài khoản bị phát hiện bất thường, cả triệu khách hàng nhận cảnh báo

Tính đến ngày 11/12/2025, có 122/147 đơn vị đã báo cáo thành công lên Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO), với tổng số 592.000 bản ghi tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng; trong đó hơn 670.000 lượt tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 2.570 tỷ đồng.

21 ngân hàng 'bắt tay' triển khai gói tín dụng hạ tầng 500 nghìn tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 77 và Nghị quyết số 366 về việc triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược; trên cơ sở ý kiến của các bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn hướng dẫn một số nội dung để triển khai.

Chương trình tín dụng ưu đãi cho các dự án điện, giao thông, công nghệ chiến lược chính thức được kích hoạt với sự tham gia của 21 ngân hàng. Lãi suất giảm từ 1-1,5%/năm nhằm hỗ trợ dự án trọng điểm quốc gia, triển khai đến hết năm 2030.

Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ 100% lương hằng tháng cho công chức quản lý thuế

Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất công chức quản lý thuế được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng. Thu nhập này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác.

Trước đề xuất công chức quản lý thuế được hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương hiện hưởng, các chuyên gia cho rằng tính công bằng xã hội là tiêu chí bắt buộc khi xây dựng quy định pháp luật.

Quốc hội chốt nhiều thay đổi mới về thuế thu nhập cá nhân, triệu người hưởng lợi

Sáng 10/12, với hơn 92% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân mới được Quốc hội thông qua, nhiều nhóm thu nhập ra khỏi diện nộp thuế. Người thu nhập 17 triệu đồng/tháng không có người phụ thuộc, hay 24-31 triệu đồng/tháng có 1-2 người phụ thuộc đều không phải nộp.

Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm. Hộ kinh doanh phấn khởi nhưng vẫn canh cánh nỗi lo về hóa đơn, sổ sách và mức xử phạt.

Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' loạt thiếu sót tại hai dự án nghìn tỷ ở Tuyên Quang

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra đối với 2 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Tuyên Quang.

Không chỉ chậm tiến độ, Dự án đầu tư Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang và Dự án Thủy điện Sông Lô 5, tổng vốn gần 3.300 tỷ đồng, bộc lộ nhiều thiếu sót. Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm của loạt lãnh đạo liên quan.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ chạy 17 tiếng/ngày

UBND TPHCM vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) là đơn vị thực hiện.

Dự án có điểm đầu tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Thời gian tàu vận hành dự kiến từ 6h-23h, tất cả các ngày trong tuần. Khoảng thời gian từ 0h đến 6h sẽ dành cho công tác bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng và phương tiện.

Bộ Công Thương ban hành quy định về giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 60 quy định thực hiện về giá bán điện, trong đó có quy định chi tiết về giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện và tủ đổi pin.

Cụ thể, Thông tư số 60 nêu rõ, giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ sạc xe điện cho các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng...