Bà Nguyễn Thị Liên, 52 tuổi, đến từ Hưng Yên, đã điều hành hộ kinh doanh sản xuất bánh kẹo của gia đình trong nhiều năm. Dù có nhiều kinh nghiệm, bà Liên hiểu rằng để duy trì khả năng cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay, bà cần áp dụng các công cụ số.

Thông qua các chương trình “Go Digital” - Giáo dục số cơ bản và “Grow Digital” - Giáo dục số nâng cao, bà Liên đã hoàn thành những bài học quan trọng về an toàn trực tuyến và quản lý kinh doanh mà bà thường học vào ban đêm sau giờ làm việc.

Hiện nay, bà Liên sử dụng Facebook, Zalo và thậm chí cả Shopee để tiếp cận khách hàng ngoài địa phương, con gái hỗ trợ bà trong việc tương tác với khách hàng trên mạng xã hội. Câu chuyện thực tế của bà Liên cho thấy kỹ năng số có thể biến đổi các doanh nghiệp truyền thống, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới và xây dựng niềm tin trực tuyến.

Theo ông Filip Graovac, câu chuyện thực tế của bà Liên cho thấy kỹ năng số có thể biến đổi các doanh nghiệp truyền thống, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới và xây dựng niềm tin trực tuyến.

Với trường hợp bà Châu Duy Nghi, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Phú, nữ lãnh đạo doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ và tre tại Gia Lai này đã gặp sự cố nghiêm trọng về an ninh mạng khi hacker chiếm quyền email công ty của 1 nhân viên và lừa khách hàng lâu năm chuyển tiền. Sự cố này ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và làm mất nhiều thời gian để khắc phục.

Sau khi tham gia khóa đào tạo “Bảo vệ dữ liệu và ứng dụng AI an toàn” do dự án ACF hỗ trợ, bà Nghi ngay lập tức áp dụng kiến thức đã học bằng cách chỉ đạo đội ngũ CNTT triển khai VPN bảo mật cho làm việc từ xa và thực hiện các quy trình bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt trong toàn công ty.

Những biện pháp trên đã giúp Công ty Thịnh Phú củng cố hệ thống nội bộ, giảm thiểu rủi ro và tăng sự tự tin của nhân viên trong việc sử dụng công cụ số. Khóa đào tạo đã giúp doanh nghiệp chủ động bảo vệ hoạt động kinh doanh và duy trì niềm tin của khách hàng.

Hai câu chuyện thực tế trên vừa được ông Filip Graovac, Phó trưởng đại diện Văn phòng Quỹ châu Á tại Việt Nam chia sẻ khi tham gia thảo luận về việc thúc niềm tin số vì một Internet an toàn hơn, tại sự kiện Vietnam Internet Day 2025 diễn ra ngày 17/12 tại Hà Nội.

Nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - MSME trong nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như tầm quan trọng của niềm tin số, ông Filip Graovac cho rằng: “Niềm tin số không còn là một lựa chọn xa xỉ, mà là yêu cầu bắt buộc với mọi doanh nghiệp mong muốn phát triển trong môi trường số”.

Ông Filip Graovac, Phó trưởng đại diện Văn phòng Quỹ châu Á chia sẻ tại sự kiện Vietnam Internet Day 2025 do VIA cùng VNNIC và các doanh nghiệp tổ chức ngày 17/12.

Ông Filip Graovac cũng cho hay, theo kinh nghiệm của Quỹ châu Á, niềm tin số phải được xây dựng từ gốc, bắt đầu từ con người và cộng đồng; không chỉ là công nghệ, đó còn là mối quan hệ và hành vi có trách nhiệm trực tuyến.

“Chúng tôi nhận thấy 4 trụ cột phối hợp cùng nhau, đó là: Doanh nghiệp có trách nhiệm - Cam kết bảo vệ dữ liệu khách hàng và minh bạch; Hệ sinh thái hỗ trợ - Chính phủ và tổ chức cung cấp chính sách, công cụ và đào tạo; Người dùng được trao quyền - Học cách thực hành an toàn và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng; Kết nối con người trên mạng - Niềm tin là giữa con người, không chỉ là thuật toán”, ông Filip Graovac thông tin.

Chỉ rõ cần tập trung nâng cao kỹ năng số để phát triển niềm tin số, ông Filip Graovac cho biết, 5 năm qua, Quỹ châu Á đã triển khai chương trình nâng cao kỹ năng số cho MSME trên khắp châu Á - Thái Bình Dương thông qua các sáng kiến như “Go Digital ASEAN”, “Quỹ An ninh mạng APAC” và “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”.

Theo thống kê, Quỹ châu Á đã tổ chức đào tạo hơn 800.000 chủ MSME, hộ kinh doanh và người lao động trên toàn ASEAN, trong đó có 225.000 chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại Việt Nam; cung cấp kỹ năng số cơ bản và nâng cao, bao gồm kiến thức quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, tiếp thị số, thực hành an toàn và xử lý dữ liệu có trách nhiệm.

Nhờ được đào tạo nâng cao kỹ năng số, các chủ doanh nghiệp MSME đã thấy an toàn và tự tin hơn khi sử dụng Internet và mạng xã hội cho hoạt động kinh doanh. Điều này được thể hiện qua kết quả 90% MSME được khảo sát cho biết đã cải thiện sự tự tin trong áp dụng các công cụ số cho quản lý kinh doanh sau khóa đào tạo. Đặc biệt, nhiều nữ doanh nhân đang tích cực sử dụng công cụ số để mở rộng thị trường và củng cố niềm tin của khách hàng.

“Khi nhìn về tương lai, nhiệm vụ của chúng ta rất rõ ràng: Phải trang bị cho các MSME những công cụ và kiến thức cần thiết để bảo vệ chính mình và khách hàng của họ”, ông Filip Graovac nêu khuyến nghị.