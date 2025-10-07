Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bước qua tuổi 73 vào ngày 7/10 và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi một bức thư để chúc mừng sinh nhật của lãnh đạo Điện Kremlin.

"Tôi tin tưởng rằng quan hệ đồng minh giữa hai nước, vốn đang ở thời kỳ phát triển rực rỡ, sẽ tiếp tục được củng cố nhờ mối quan hệ hữu nghị nồng ấm và tình đồng chí thân thiết giữa chúng ta. Nga và Triều Tiên sẽ cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương toàn diện, đồng thời hướng tới một trật tự thế giới công bằng, đa cực", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn bức thư của ông Kim.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Trong thư, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định, Bình Nhưỡng luôn ủng hộ "cuộc đấu tranh chính nghĩa" của Moscow nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hồi tháng 6, ông Kim từng cam kết sẽ đứng về phía Nga trong vấn đề Ukraine và các vấn đề quốc tế khác.

Cách đây một ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tiết lộ kế hoạch trong ngày sinh nhật của Tổng thống Putin. Vì là một người bận rộn nên ông Putin vẫn sẽ phải làm việc xuyên suốt ngày 7/10.

"Tổng thống Putin vẫn thường nhận được những lời chúc ấm áp từ các cháu của mình. Ông ấy có các kế hoạch cá nhân, nhưng công việc vẫn là công việc. Trong ngày 7/10, tổng thống sẽ tham dự một hội nghị quốc tế, chỉ đạo một số cuộc họp và tiếp điện thoại của các nguyên thủ nước ngoài. Tuy vậy, ông ấy sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình", ông Peskov nói.