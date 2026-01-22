Hãng tin BBC trích dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp Trump - Zelensky diễn ra trong khoảng 1 giờ tại Davos hôm nay (22/1), sau khi Tổng thống Mỹ chủ trì lễ công bố và ký thỏa thuận thành lập Hội đồng Hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đã họp kín trong 1 giờ với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1. Ảnh: Kyiv Independent

Theo cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Zelensky, hai nhà lãnh đạo đã có một “cuộc gặp tốt đẹp” tại Davos. Song, quan chức này không cung cấp thêm chi tiết về sự kiện.

Trao đổi với báo giới sau đó, ông Trump cũng xác nhận cuộc đối thoại với ông Zelensky diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo vẫn còn "một chặng đường dài" để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Trump phát biểu sau khi rời khỏi phòng họp kín với Tổng thống Ukraine ở Davos: “Xung đột phải kết thúc. Chúng tôi hy vọng xung đột sẽ chấm dứt. Hiện có rất nhiều người đang thiệt mạng”.

Tổng thống Mỹ từ chối tiết lộ chi tiết nội dung trao đổi với nhà lãnh đạo Ukraine, nhưng nói hai người không đề cập tới Hội đồng Hòa bình mới thành lập.

Các quan chức trong chính quyền Trump dự kiến tiếp theo ​​sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

"Quá trình đó đang diễn ra. Mọi người đều muốn xung đột chấm dứt", ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, theo đài RT, phát biểu tại sự kiện "Bữa sáng Ukraine" bất ngờ bên lề WEF ở Davos, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho hay, các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã thu hẹp lại chỉ còn một vấn đề chưa được giải quyết.

"Nếu cả hai bên đều muốn xử lý vấn đề này, chúng ta sẽ giải quyết được. Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Tôi nghĩ chúng ta đã thu hẹp vấn đề xuống còn một và chúng ta đã thảo luận về các phương án khác nhau của vấn đề đó”, ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ cho biết thêm, ông sẽ đến thủ đô Moscow của Nga vào cuối ngày 22/1. Điện Kremlin sau đó đã xác nhận thông tin về chuyến công du này của ông Witkoff.