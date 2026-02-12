Theo đài RT, Tổng thống Pháp Macron ngày 11/2 đã cảnh báo EU về tình trạng giá năng lượng tăng vọt sau khi khối này cắt giảm nhập khẩu nhiên liệu từ Nga.

"Chúng ta đang phải đối mặt với những rủi ro từ nguy cơ thiếu hụt năng lượng và biến động thị trường. Việc chi phí nhập khẩu tăng cao, chuỗi cung ứng gián đoạn và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào đối tác bên ngoài cho thấy các thách thức kinh tế có thể sẽ kéo dài", ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

Tổng thống Pháp nhấn mạnh nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga đã kết thúc kể từ năm 2022 và rõ ràng liên minh không thể quay lại thời kỳ đó. "Cho đến nay, EU vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề này. Áp lực từ Mỹ cũng làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế của EU, chúng ta rõ ràng đang ở chế độ khẩn cấp", ông Macron bình luận.

Cũng theo lãnh đạo Điện Elysee, việc EU thông qua đạo luật yêu cầu các nước thành viên chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng Nga vào cuối năm 2027 có thể tạo ra rủi ro cung ứng, đặt khối này vào tình trạng "nguy hiểm".

Trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, EU đã nhập khẩu 45% khí đốt từ Nga. Như một biện pháp thay thế, các thành viên của khối phải tăng mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với giá cao hơn từ Mỹ. Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dùng năng lượng như đòn bẩy trong đàm phán thương mại khi buộc EU phải đồng ý mua 750 tỷ USD năng lượng từ xứ sở cờ hoa đến năm 2028 để tránh bị áp thuế cao hơn.