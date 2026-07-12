Lãi suất cao, giá căn hộ TPHCM bây giờ ra sao?

Nửa đầu năm, thị trường căn hộ TPHCM ghi nhận sự cải thiện cả về nguồn cung và thanh khoản.

Nguồn cung phục hồi nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến giá căn hộ tại TPHCM tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo CBRE Việt Nam, giá bán sơ cấp bình quân trên thị trường nhà ở TPHCM sau sáp nhập đạt khoảng 76 triệu đồng/m2, tăng 8% so với quý trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, ghi nhận của JLL cho thấy giá bán sơ cấp căn hộ tại TPHCM (trước sáp nhập) trong quý II/2026 đạt khoảng 98,1 triệu đồng/m2, tăng gần 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường ghi nhận khoảng 3.600 giao dịch thành công trong nửa đầu năm, với tỷ lệ hấp thụ lũy kế trên 99,3%, phản ánh sức cầu vẫn duy trì ở mức cao đối với các dự án có vị trí và mức giá phù hợp.

Bộ nói rõ trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất ở không cần tách thửa

Theo phản ánh của người dân, công dân có 600m2 đất trồng cây lâu năm, thửa đất tiếp giáp đường đi và có nhu cầu chuyển 100m2 sang đất ở.

Người dân hỏi: Theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 và quy định hiện hành, công dân có phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích và có đủ điều kiện để chuyển 100m2 từ đất trồng cây sang đất ở không?

Người dân chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất không bắt buộc phải tách thửa nếu đáp ứng điều kiện theo quy định. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường viện dẫn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai.

Theo quy định, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Luật cũng quy định đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

Phường Nghĩa Đô sắp thu hồi 30ha đất làm đường, xây mới chung cư trên ‘đất vàng’

Hà Nội dự kiến thu hồi gần 30ha đất trên địa bàn phường Nghĩa Đô trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai 22 dự án phát triển hạ tầng, giao thông, trường học, khu tái định cư và chỉnh trang đô thị.

Theo danh mục, có 19 dự án sử dụng vốn ngân sách, tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, công trình công cộng, giáo dục và văn hóa.

Đáng chú ý là dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các hạng mục công trình tiêu thoát nước nhằm xử lý tình trạng úng ngập tại hàng loạt khu đô thị lớn như Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra cùng các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm.

Hệ thống giao thông kết nối khu vực cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện với nhiều tuyến đường mới như tuyến đường số 3 vào Trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây; tuyến đường nối từ đường số 3 Tây Hồ Tây đến đường Trần Cung; tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến Khu đô thị Nam Cường; tuyến đường từ chung cư Đông Đô kéo dài đến đường Xuân Tảo theo quy hoạch; đường nối từ ngõ 106 Hoàng Quốc Việt vào Khu đô thị Nghĩa Đô và nhiều tuyến đường nội bộ khác.

Hiện trạng khu du lịch ven biển Hải Tiến vừa bị Thanh tra chỉ rõ loạt vi phạm gây sốc

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến ở xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa), ngoài một số hạng mục như khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng đã hoàn thành và đưa vào khai thác, đến nay tổng thể dự án vẫn chưa đồng bộ.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Ảnh: Lê Dương

Xen kẽ giữa các công trình đang hoạt động là nhiều khu đất bỏ trống, hạ tầng kỹ thuật còn dang dở, đường nội khu và cảnh quan chưa hoàn thiện khiến không gian ven biển trở nên nhếch nhác.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ban hành kết luận, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến do Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO (Công ty EURO) làm chủ đầu tư.

Nha Trang quy hoạch lại ‘mặt tiền’: Chung cư xây tối đa 40 tầng, nhà dân 6 tầng

Ngày 7/7, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía đông đường Trần Phú, đoạn từ cầu Trần Phú đến cảng Nha Trang. Đây là trục ven biển trung tâm, có vai trò quan trọng đối với không gian đô thị, du lịch và cảnh quan của Nha Trang. Khu vực lập quy hoạch rộng khoảng 80,6ha, được triển khai theo 2 giai đoạn: đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040.

Đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung TP Nha Trang cũ đến năm 2040, đồng thời làm cơ sở quản lý đất đai, kiến trúc, hạ tầng và thu hút đầu tư.

Theo đồ án, nhà ở riêng lẻ được xây tối đa 6 tầng; công trình dịch vụ, cơ quan, trụ sở tối đa 20 tầng. Riêng chung cư hỗn hợp và công trình dịch vụ du lịch được phép xây tối đa 40 tầng, tùy từng ô quy hoạch và phải đáp ứng các quy chuẩn hiện hành.