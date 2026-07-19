Sắp thu hồi 5ha đất ở phường Ngọc Hà làm đường, xây chung cư mới trên 'đất vàng'

Theo danh mục dự kiến thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn phường Ngọc Hà sẽ có 27 dự án cần thu hồi gần 5ha đất. Trong đó, có 26 dự án sử dụng vốn ngân sách và một dự án ngoài ngân sách.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, có 2 dự án chuyển tiếp từ danh mục đã được HĐND TP Hà Nội thông qua năm 2025, gồm dự án xây dựng, mở rộng, chỉnh trang tuyến đường từ ngõ 376 đường Bưởi qua phố Đội Nhân đến phố Đốc Ngữ và dự án cống hóa kết hợp làm đường trên tuyến mương phía Nam khu 7,2ha Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, Hà Nội đăng ký thực hiện 24 dự án mới, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở hành chính và bảo tồn các công trình văn hóa, lịch sử.

Bộ Xây dựng bỏ đề xuất quy định sở hữu chung cư có thời hạn

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất do Bộ Xây dựng soạn thảo gồm 13 chương, với 149 điều, cắt giảm 49 điều so với luật hiện hành, nhằm tinh gọn và phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Trong đó, Bộ đã đưa nội dung đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn ra khỏi dự thảo luật.

Bộ Xây dựng đưa đề xuất quy định quyền sở hữu căn hộ chung cư có thời hạn ra khỏi dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Hồng Khanh

Theo dự thảo trước đó, quyền sở hữu căn hộ được xác lập từ thời điểm Nhà nước công nhận quyền sở hữu và sẽ chấm dứt khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn nhưng thuộc trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định.

Đối với các chung cư hết niên hạn hoặc bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn, UBND cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm định chất lượng công trình để quyết định việc gia hạn thời hạn sử dụng cũng như thời hạn sở hữu.

Nếu công trình đủ điều kiện, thời hạn sử dụng sẽ được gia hạn. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu an toàn, công trình phải được phá dỡ theo quy định.

Nhà mặt phố tiền tỷ khó bán, người mua dè chừng quy hoạch

Khảo sát thị trường cho thấy nhà mặt phố nhiều tuyến đường lớn đang được bán khá nhiều so với cách đây vài năm, nhưng tỷ lệ giao dịch thành công rất thấp.

Trên phố Nguyễn Trãi, giá chào bán dao động từ 350-650 triệu đồng/m2, tùy vị trí và khả năng khai thác thương mại. Một căn nhà diện tích 112m2 hiện được rao giá 48 tỷ đồng, tương đương khoảng 428 triệu đồng/m2. Trong khi đó, một tòa nhà 10 tầng rộng 140m2 được chào giá 78 tỷ đồng, tương đương khoảng 557 triệu đồng/m2.

Trên nhiều tuyến phố từng sầm uất, nơi trước đây rất hiếm nhà rao bán hoặc cho thuê, nay xuất hiện ngày càng nhiều biển chuyển nhượng. Phố Chùa Bộc từng là thiên đường thời trang, giá nhà mặt phố hiện dao động phổ biến từ 450-700 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích và hiện trạng tài sản.

Phân khúc nhà diện tích 40-70m2 có giá từ 480-580 triệu đồng/m2. Tòa nhà cao tầng được xây dựng hoàn chỉnh, có thang máy được chào bán từ 600-750 triệu đồng/m2.

Tại Phố Huế, giá nhà mặt phố hiện dao động từ khoảng 550 triệu đến hơn 1,3 tỷ đồng/m2, tùy vị trí, diện tích, mặt tiền và hiện trạng công trình.

Bộ nói rõ quy định mới về hợp thửa đất ở, đất vườn, ao

Công dân dẫn khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc phải thực hiện tách thửa. Đồng thời, việc hợp các thửa đất cũng không bắt buộc phải có cùng mục đích sử dụng đất, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, cũng như cùng thời hạn sử dụng đất.

Từ đó, công dân băn khoăn liệu quy định này có áp dụng đối với đất ở, đất vườn, ao có nguồn gốc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hay chỉ áp dụng đối với đất dự án?

Hợp thửa theo Nghị quyết 254 không chỉ áp dụng cho đất dự án. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 không có quy định bắt buộc chỉ áp dụng đối với đất dự án.

Tuy nhiên, việc hợp thửa đất vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện được quy định tại Điều 220 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Số phận mới của khu 'đất vàng' từng quy hoạch xây Trung tâm hành chính Nghệ An

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất HH-01 tại khu vực bùng binh Hải quan (phía Bắc đường Lê Hồng Phong), phường Trường Vinh để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh.

Theo thông báo, khu đất HH-01 có diện tích hơn 37.000m2, bao gồm khoảng 9.345m2 đất ở; 6.079m2 đất thương mại, dịch vụ và hơn 22.000m2 còn lại là đất công cộng. Giá khởi điểm của khu đất được công bố là hơn 824 tỷ đồng.

Đây được xem là một trong những khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm TP Vinh cũ, cũng là khu đất từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Nghệ An từ năm 2005.

Tuy nhiên, ngày 24/11/2015, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu tạm dừng đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương để rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư.