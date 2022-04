Địa phương đầu tiên bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi

Hôm nay (14/4), tại Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2022. Buổi lễ có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, t uần lễ tiêm chủng "Immunization week” là sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về bảo vệ cuộc sống bằng vắc xin phòng bệnh thông qua tiêm chủng được thực hiện rộng rãi từ năm 2011. Tuần lễ tiêm chủng năm nay do WHO khu vực Tây Thái Bình Dương phát động với chủ đề “Vắc xin mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ

" Với tỷ lệ bao phủ vắc xin cao cho nhóm đối tượng, lứa tuổi có nguy cơ cao, Việt Nam đủ điều kiện để tiếp tục mở rộng đối tượng tiêm chủng và triển khai tiêm chủng cho các nhóm đối tượng khác bao gồm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2022", ông Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Hôm nay sẽ có 160 em học sinh lớp 6 ở Quảng Ninh được tiêm vắc xin Covid-19