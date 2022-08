Quỳnh Kool bật mí 5 thứ con gái nhất định phải ‘đầu tư’

Chăm chút ngoại hình

Bạn còn nhớ lần cuối cùng mình đi làm móng, sắm một bộ váy hay cắt một kiểu tóc mới?...

Dù không phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng sự chỉnh chu về ngoại hình là điều quan trọng. Các cô gái nên chăm chút về ngoại hình, trở thành phiên bản xinh đẹp và tự tin nhất của bản thân. Quan tâm đến vẻ ngoài cũng là một trong những cách bạn gái chăm sóc chính mình.

Quỳnh Kool gửi lời khuyên đến các cô gái nên ăn uống khoa học, tập thể dục để nâng cao sức khỏe, đồng thời sắm thêm những bộ trang phục thời trang, tô điểm diện mạo với trang sức, phụ kiện… và tự tin thể hiện với mọi người phong cách, cá tính của mình. Việc trở nên xinh đẹp hơn không phải vì bất kỳ ai, mà chính là điều tốt cho bạn.

Chăm sóc sức khỏe

Khi còn trẻ, nhiều người có xu hướng “nghiện” công việc hoặc có tư tưởng YOLO ("you only live once", tạm dịch: bạn chỉ sống một lần duy nhất). Đến khi sức khỏe bị suy giảm, họ mới lắng nghe cơ thể sau khoảng thời gian dài “ngó lơ”. Quỳnh Kool cho rằng, thay vì đợi chờ đến thời điểm rơi vào trạng thái cơ thể “đáng báo động”, mỗi người nên bắt đầu lối sống khỏe mạnh từ hôm nay.

Theo đuổi đam mê, sở thích cá nhân

Điều may mắn với các cô gái chính là có đam mê, sở thích và “cháy” hết mình với chúng. “Ngay cả khi chúng ta đang chơi vơi, chưa tìm thấy đam mê là gì, thì cũng đừng lo lắng bởi đam mê sẽ xuất hiện ngay lúc chúng ta cống hiến và nỗ lực nhất. Học cách lắng nghe khao khát của bản thân, chấp nhận “đi ngược chiều” dư luận và hãy tập trung vào mục tiêu đã đề ra”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nuôi dưỡng đời sống tinh thần

Quỳnh Kool bật mí, mỗi buổi sáng thức dậy, bạn gái hãy nhìn vào gương, nở nụ cười và nói với mình rằng: “Bạn rất tuyệt, tôi yêu bạn, cảm ơn bạn đã luôn bên tôi”.

Bên cạnh đó, việc dành thời gian bên gia đình, lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư của người thân cũng là một cách chữa lành, xây dựng đời sống tinh thần hiệu quả.

Có bạn đồng hành mọi lúc mọi nơi

Hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi bên bạn gái luôn có một người bạn đồng hành, cùng nhau chinh phục những khó khăn và thử thách. Người đồng hành có thể là cô bạn thân luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu; có thể là một người thầy đưa ra những lời khuyên quý giá; cũng có thể là những người truyền cảm hứng ở xung quanh…

Hay chẳng cần kiếm tìm đâu xa, “người bạn” ấy chính là chiếc xe luôn bên bạn gái qua những ngóc ngách, phố nhỏ, mọi nẻo đường buồn vui, khi mưa nắng… Chiếc xe chở đầy kỉ niệm của các cô gái với những người thương yêu; đồng thời là phương tiện để phái nữ truyền tải cá tính, phong cách của mình.

