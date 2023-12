{"article":{"id":"2225918","title":"Sập nhà ở TP Thủ Đức, một người bị vùi lấp","description":"Nhóm thợ đang làm việc tại công trình xây dựng nhà dân ở TP Thủ Đức thì bất ngờ phần tường và sàn nhà sập xuống vùi lấp một người.","contentObject":"<p>Trưa 12/12, lực lượng PCCC và CNCH Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố sập sàn nhà ở TP Thủ Đức.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406505756-1649579305571979-5823839143348117227-n-377.jpg?width=768&s=ekK736evoQmdUPF-k0szHg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406505756-1649579305571979-5823839143348117227-n-377.jpg?width=1024&s=TrCSIxZv1cN6x1hofwtzSw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406505756-1649579305571979-5823839143348117227-n-377.jpg?width=0&s=5VvuVhRPoH_RljO2iHKaKQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406505756-1649579305571979-5823839143348117227-n-377.jpg?width=768&s=ekK736evoQmdUPF-k0szHg\" alt=\"406505756 1649579305571979 5823839143348117227 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/406505756-1649579305571979-5823839143348117227-n-377.jpg?width=260&s=RuLVGtq0JvPMzhvo7G8VzA\"></picture>

<figcaption>Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ sập </figcaption>

</figure>

<p>Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, nhóm thợ đến làm việc tại công trình xây dựng nhà dân ở hẻm 190 đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức).</p>

<p>Quá trình thi công, phần tường và sàn nhà bất ngờ sập xuống.</p>

<p>Sự việc khiến một người đàn ông bị sàn nhà bằng bê tông chôn vùi bên dưới. Những người còn lại may mắn thoát ra và tìm cách cứu nạn nhân nhưng không được.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/385522007-722205073180931-5393054229279273585-n-378.png?width=768&s=JfXGs7dSfwHt6hVKFYlmAA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/385522007-722205073180931-5393054229279273585-n-378.png?width=1024&s=g1pJorja03QnVUxWwWcmLg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/385522007-722205073180931-5393054229279273585-n-378.png?width=0&s=6VLs9SzU_3nMQt845kAO7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/385522007-722205073180931-5393054229279273585-n-378.png?width=768&s=JfXGs7dSfwHt6hVKFYlmAA\" alt=\"385522007 722205073180931 5393054229279273585 n.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/385522007-722205073180931-5393054229279273585-n-378.png?width=260&s=hqwZ5KFP-OqotgB1-Qxzgw\"></picture>

<figcaption>Lực lượng CNCH đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.</figcaption>

</figure>

<p>Tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, tiến hành đục sàn nhà để giải cứu người đàn ông bị chôn vùi bên dưới.</p>

<p>Thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 40 tuổi, ngụ ở phường Long Phước, TP Thủ Đức.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702352024302\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2223443\"><a href=\"/sap-tuong-bao-truong-tieu-hoc-khien-4-nguoi-thuong-vong-2223443.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/sap-tuong-bao-truong-tieu-hoc-khien-4-nguoi-thuong-vong-1388.jpeg?width=0&s=2NtaL-jvHFPpBc1a_ssTRg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/sap-tuong-bao-truong-tieu-hoc-khien-4-nguoi-thuong-vong-1388.jpeg?width=260&s=JOteBQC2QajRxNVYPmxa0w\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/sap-tuong-bao-truong-tieu-hoc-khien-4-nguoi-thuong-vong-2223443.html\">Sập tường bao trường tiểu học khiến 4 người thương vong</a><span class=\"summary__content-desc\">Trong lúc nhóm công nhân thi công sửa chữa tường rào tại trường tiểu học ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, thì bức tường bất ngờ đổ sập đè chết 1 người và 3 người bị thương.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/sap-nha-o-tp-thu-duc-mot-nguoi-bi-vui-lap-2225918.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/sap-nha-o-tp-thu-duc-mot-nguoi-bi-vui-lap-375.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/sap-nha-o-tp-thu-duc-mot-nguoi-bi-vui-lap-376.png","updatedDate":"2023-12-12T10:47:08","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225937","title":"Thanh Hóa: Cháy nhà để xe Đại học Hồng Đức, hàng trăm xe bị thiêu rụi","description":"Vụ cháy nhà để xe của trường Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) xảy ra vào lúc rạng sáng 12/12, đã thiêu rụi hàng trăm xe máy, xe đạp, xe đạp điện của sinh viên.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-chay-nha-de-xe-dai-hoc-hong-duc-hang-tram-xe-bi-thieu-rui-2225937.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thanh-hoa-chay-nha-de-xe-dai-hoc-hong-duc-hang-tram-xe-bi-thieu-rui-482.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:22:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225930","title":"Nữ lao công nhặt được gần 100 triệu đồng trả lại người mất","description":"Nữ lao công ở Quảng Ngãi trong khi làm việc nhặt được số tiền gần 100 triệu đồng, sau đó liên hệ với công an để trả lại cho người mất.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-lao-cong-nhat-duoc-gan-100-trieu-dong-tra-lai-nguoi-mat-2225930.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nu-lao-cong-nhat-duoc-gan-100-trieu-dong-tra-lai-nguoi-mat-379.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:52:18","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225909","title":"Người lao động được nghỉ hưu ở tuổi 40 trong trường hợp nào?","description":"Người lao động tuổi 40 làm công việc nặng nhọc, độc hại muốn nghỉ hưu sớm phải đáp ứng hàng loạt các điều kiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-lao-dong-duoc-nghi-huu-o-tuoi-40-trong-truong-hop-nao-2225909.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nguoi-lao-dong-duoc-nghi-huu-o-tuoi-40-trong-truong-hop-nao-371.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:41:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225888","title":"Hài cốt tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng là người phụ nữ đã mất tích 13 năm","description":"Từ kết quả giám định ADN đã xác định hài cốt được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng là của người phụ nữ giao gas đã mất tích 13 năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-cot-tim-thay-trong-be-nuoc-o-hai-phong-la-nguoi-phu-nu-da-mat-tich-13-nam-2225888.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hai-cot-tim-thay-trong-be-nuoc-o-hai-phong-la-nguoi-phu-nu-da-mat-tich-13-nam-294.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:53:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225372","title":"Đầu máy, toa xe lạc hậu, ngành đường sắt làm gì để hút khách?","description":"Trong tình hình kinh tế khó khăn, tuy nhiên, dự báo doanh thu đường sắt Sài Gòn năm 2023 đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-may-toa-xe-lac-hau-nganh-duong-sat-lam-gi-de-hut-khach-2225372.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dau-may-toa-xe-lac-hau-nganh-duong-sat-lam-gi-de-hut-khach-192.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:59:57","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222096","title":"Cư dân chung cư than trời vì ném tàn thuốc bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ","description":"Các khu chung cư, tòa nhà cao tầng có những quy định nghiêm ngặt liên quan tới PCCC, đặc biệt là các khu vực cấm hút thuốc lá. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những vụ cháy liên quan tới hành vi này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-dan-chung-cu-than-troi-vi-nem-tan-thuoc-bua-bai-tiem-an-nguy-co-chay-no-2222096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cu-dan-chung-cu-than-troi-vi-nem-tan-thuoc-bua-bai-tiem-an-nguy-co-chay-no-928.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225849","title":"Tăng giá 3-10%, vé tàu Tết những ngày cao điểm đã bán hết","description":"Dù tăng giá từ 3-10% tuỳ chặng nhưng vé tàu Tết từ TP.HCM ra miền Bắc các ngày 23 đến 28 tháng Chạp và ở chiều ngược lại vào các ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng đã được bán hết.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-gia-3-10-ve-tau-tet-nhung-ngay-cao-diem-da-ban-het-2225849.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tang-gia-3-10-ve-tau-tet-nhung-ngay-cao-diem-da-ban-het-105.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225662","title":"Trồng 84 cây me phủ xanh đường Lê Lợi sau ồn ào lắp mái che chống nắng","description":"Đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM đã được trồng 84 cây me nhằm tăng mảng xanh, tạo cảnh quan đồng bộ cho tuyến đường sầm uất bậc nhất khu trung tâm.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trong-84-cay-me-phu-xanh-duong-le-loi-sau-on-ao-lap-mai-che-chong-nang-2225662.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trong-84-cay-me-phu-xanh-duong-le-loi-sau-on-ao-lap-mai-che-chong-nang-1531.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225751","title":"Dự báo thời tiết 12/12/2023: Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa rào hạ nhiệt","description":"Dự báo thời tiết 12/12/2023, không khí lạnh yếu tác động, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, vùng núi mưa to, nhiệt độ giảm nhẹ. Từ Trung Trung Bộ trở vào đều nắng nhiều.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-12-12-2023-don-khong-khi-lanh-mien-bac-mua-rao-ha-nhiet-2225751.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/du-bao-thoi-tiet-12122023-don-khong-khi-lanh-mien-bac-mua-rao-ha-nhiet-86.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225717","title":"Hà Nội xén đảo cây xanh, vỉa hè để giải bài toán ùn tắc cho Ngã Tư Sở","description":"Sở GTVT Hà Nội đang tổ chức xén đảo cây xanh, vỉa hè khu vực nút giao Ngã Tư Sở nhằm tìm giải pháp kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông ở 'điểm nóng' này.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-xen-dao-cay-xanh-via-he-de-giai-bai-toan-un-tac-cho-nga-tu-so-2225717.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-xen-via-he-dao-huong-dan-de-giai-bai-toan-un-tac-cho-nga-tu-so-1540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225699","title":"Công dân được chuyển giới 1 lần, được thay đổi giới tính trên giấy tờ tùy thân","description":"Ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính đề xuất người chuyển giới tính sẽ được quyền thay đổi thông tin giới tính trên các giấy tờ tùy thân sau khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-dan-duoc-chuyen-gioi-1-lan-duoc-thay-doi-gioi-tinh-tren-giay-to-tuy-than-2225699.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cong-dan-duoc-chuyen-gioi-1-lan-duoc-thay-doi-gioi-tinh-tren-giay-to-tuy-than-1386.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223243","title":"Đề xuất nhà ở riêng lẻ sử dụng cửa cuốn cần mở thêm lối thoát nạn khẩn cấp","description":"Tại dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng cho nhà ở riêng lẻ đã đề xuất nội dung, nhà sử dụng cửa cuốn trên lối ra duy nhất ở tầng 1 cần có thêm các lối ra khẩn cấp.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-nha-o-rieng-le-su-dung-cua-cuon-can-mo-them-loi-thoat-nan-khan-cap-2223243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/de-xuat-nha-o-rieng-le-su-dung-cua-cuon-can-mo-them-loi-thoat-nan-khan-cap-915.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225747","title":"Bắt phó giám đốc ngân hàng ở Long An vì tham ô hơn 11,4 tỷ đồng","description":"Lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Vietbank Cần Giuộc (Long An), ông Lê Minh Luân đã tham ô hơn 11,4 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-pho-giam-doc-ngan-hang-o-long-an-vi-tham-o-hon-11-4-ty-dong-2225747.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/bat-pho-giam-doc-ngan-hang-o-long-an-vi-tham-o-hon-114-ty-dong-1299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T20:18:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225746","title":"Cô gái lái ô tô BMW 140km/h bị tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 11 triệu","description":"Khi lực lượng công an mời làm việc, cô gái lái BMW với tốc độ 140km/h khai báo lý do là lái để thử xe. Cơ quan công an đã lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính với người này.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-lai-o-to-bmw-140km-h-bi-phat-11-trieu-dong-tuoc-bang-lai-3-thang-2225746.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/co-gai-lai-o-to-bmw-140kmh-bi-tuoc-bang-lai-xe-3-thang-phat-11-trieu-1322.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225736","title":"Không khí lạnh mạnh sắp tràn về dồn dập, miền Bắc có nơi thấp nhất dưới 3 độ","description":"Không khí lạnh liên tiếp bổ sung từ cuối tuần này (ngày 16-18/12), khiến các tỉnh Bắc Bộ khả năng cao xảy ra đợt rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Đặc biệt, nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-khi-lanh-manh-bo-sung-mien-bac-co-noi-thap-nhat-duoi-3-do-2225736.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khong-khi-lanh-manh-sap-tran-ve-don-dap-mien-bac-co-noi-thap-nhat-duoi-3-do-201.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225727","title":"Thiếu tá CSGT ở Nghệ An bị thanh niên đi xe máy vượt chốt tông té ngã","description":"Đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 46, thiếu tá CSGT ở Nghệ An bị một nam thanh niên cố tình vượt chốt, đâm té ngã.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-ta-csgt-o-nghe-an-bi-thanh-nien-di-xe-may-vuot-chot-tong-te-nga-2225727.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thieu-ta-csgt-o-nghe-an-bi-thanh-nien-di-xe-may-vuot-chot-dam-te-nga-1149.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:50:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225703","title":"2.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe","description":"Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT phê duyệt chủ trương mở rộng đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-000-ty-dong-mo-rong-cao-toc-cao-bo-mai-son-len-6-lan-xe-2225703.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/2000-ty-dong-mo-rong-cao-toc-cao-bo-mai-son-len-6-lan-xe-1041.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:10:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225695","title":"Chốt thời điểm xét xử 38 bị cáo trong vụ án Việt Á","description":"TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa 38 bị cáo vụ Việt Á ra xét xử. Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chot-thoi-diem-xet-xu-38-bi-cao-trong-vu-an-viet-a-2225695.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chot-thoi-diem-xet-xu-38-bi-cao-trong-vu-an-viet-a-1027.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225681","title":"Xác minh clip cô gái lái ô tô BMW 140km/h ở khu dân cư tại TP.HCM","description":"Clip cô gái cầm lái ô tô hiệu BMW ở tuyến đường đông dân cư và có lúc màn hình trước tay lái thể hiện tốc độ 140km/h đang được công an xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xac-minh-clip-co-gai-lai-o-to-bmw-140km-h-o-khu-dan-cu-tai-tp-hcm-2225681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/xac-minh-clip-co-gai-lai-o-to-bmw-140kmh-o-khu-dan-cu-tai-tphcm-1000.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225643","title":"Các hãng bay chạy đua tăng chuyến phục vụ hành khách Tết Nguyên đán 2024","description":"Tăng gần 550 chuyến, tăng cường bay đêm, thuê thêm máy bay là kế hoạch mà các hãng hàng không vừa công bố nhằm phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-hang-bay-chay-dua-tang-chuyen-phuc-vu-hanh-khach-tet-nguyen-dan-2024-2225643.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cac-hang-bay-chay-dua-tang-chuyen-phuc-vu-hanh-khach-tet-2024-903.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225618","title":"Truy tìm nam thanh niên đi mô tô gây tai nạn với phụ nữ rồi bỏ chạy ở Hà Nội","description":"Sau khi va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), nam thanh niên điều khiển mô tô đã bỏ đi.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truy-tim-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-voi-phu-nu-roi-bo-chay-o-ha-noi-2225618.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/truy-tim-nam-thanh-nien-di-mo-to-gay-tai-nan-voi-phu-nu-roi-bo-chay-o-ha-noi-858.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:01:21","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225622","title":"Hơn 2.250 tỉ đồng nâng cấp sân bay Cà Mau","description":"Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản bản báo cáo Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về phương án mở rộng sân bay Cà Mau nhằm khai thác 1 triệu khách mỗi năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-2-250-ti-dong-nang-cap-san-bay-ca-mau-2225622.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hon-2250-ti-dong-nang-cap-san-bay-ca-mau-780.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225576","title":"Bị phạt vì đăng bài xúc phạm người bán khi cây bị chết","description":"Sau khi mua cây về trồng bị chết, người đàn ông ở Đà Nẵng lên mạng xã hội đăng các bài viết xúc phạm người bán.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-phat-vi-dang-bai-xuc-pham-nguoi-ban-khi-cay-bi-chet-2225576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/bi-phat-vi-dang-bai-xuc-pham-nguoi-ban-khi-cay-bi-chet-653.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T13:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225515","title":"Nhà ga hình hoa sen 'siêu' sân bay Long Thành sau 3 tháng thi công","description":"Gói thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng là hạng mục quan trọng nhất đã hoàn thành đường kết nối tổng chiều dài gần 3.700m, lộ hình hoa sen.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-ga-hinh-hoa-sen-sieu-san-bay-long-thanh-sau-3-thang-thi-cong-2225515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nha-ga-hinh-hoa-sen-sieu-san-bay-long-thanh-sau-3-thang-thi-cong-696.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T13:27:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225517","title":"Đi đào dế, phát hiện bộ xương người trong rừng keo","description":"Người dân đi đào dế tại phường Thanh Hà, bất ngờ phát hiện một bộ xương người tại rừng keo.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/di-dao-de-phat-hien-bo-xuong-nguoi-trong-rung-keo-2225517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/di-dao-de-phat-hien-bo-xuong-nguoi-trong-rung-keo-562.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:00:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa