Giữa lúc bản đồ an ninh toàn cầu đầy biến động, Pháp đã âm thầm khẳng định vị thế cường quốc hạt nhân hàng đầu bằng việc thử nghiệm thành công biến thể M51.3 - phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa M51 đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) huyền thoại. Không chỉ là một vũ khí hủy diệt với tầm bắn liên lục địa, tên lửa M51.3 còn là một kiệt tác công nghệ, kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của động cơ nhiên liệu rắn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống dẫn đường, biến mọi hệ thống phòng thủ tinh vi nhất trở nên lỗi thời.

Dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51 của Pháp do tập đoàn ArianeGroup sản xuất. Nguồn ảnh: Naval News.

Theo navalnews.com, tên lửa M51 do ArianeGroup phát triển và sản xuất với vai trò nhà thầu chính cho Cơ quan Vũ trang Pháp (DGA). Đây là thế hệ thứ năm trong dòng tên lửa đạn đạo chiến lược của Pháp, thay thế cho tên lửa M45 trước đó.

Tên lửa M51 được thiết kế để phóng từ dưới mặt nước của tàu ngầm, đi qua tầng khí quyển vào không gian, đạt độ cao hơn 2.000km trước khi tái nhập khí quyển với tốc độ Mach 20-25.

Công nghệ này thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn tên lửa và công nghệ vũ trụ, chia sẻ nhiều điểm chung với tên lửa đẩy Ariane 5 của châu Âu, đặc biệt ở hệ thống đẩy nhiên liệu rắn ba tầng.

Theo ariane.group, về thông số kỹ thuật cơ bản, tên lửa M51 có chiều dài 12 mét, đường kính 2,3 mét và trọng lượng phóng khoảng 52.000kg.

Hệ thống đẩy sử dụng nhiên liệu rắn ammonium perchlorate composite propellant ở ba tầng, mang lại khả năng sẵn sàng phóng nhanh chóng và độ tin cậy cao - yếu tố then chốt cho sứ mệnh răn đe.

Tên lửa đạn đạo M51 của Pháp. Nguồn ảnh: DGA.

Tầm bắn của tên lửa M51 được ước tính từ 8.000 đến 10.000km, cho phép tàu ngầm tuần tra ở khu vực an toàn xa xôi mà vẫn bao phủ các mục tiêu tiềm năng trên toàn cầu. Tốc độ tối đa của tên lửa M51 đạt Mach 25 giúp giảm thời gian tiếp cận và tăng khả năng sống sót.

Một điểm nổi bật của tên lửa M51 là khả năng mang đầu đạn MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles).

Các phiên bản đầu như M51.1 sử dụng đầu đạn TN-75 với sức nổ khoảng 110 kiloton, có thể mang 6-10 đầu đạn độc lập cùng thiết bị hỗ trợ xuyên thủng.

Đến phiên bản M51.2, hệ thống chuyển sang đầu đạn Tête Nucléaire Océanique (TNO) hiện đại hơn với sức nổ khoảng 100 kiloton và độ chính xác CEP ước tính 150-200 mét.

Phiên bản M51.3 hiện tại sử dụng TNO-2, tiếp tục cải tiến đáng kể về tầm xa, độ chính xác và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.

Phóng thử tên lửa đạn đạo M51 từ tàu ngầm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp (defense.gouv.fr)

Theo defensenews.com, công nghệ dẫn đường của tên lửa M51 dựa trên hệ thống astro-inertial (kết hợp quán tính và định vị thiên văn), đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong môi trường khắc nghiệt sau khi phóng từ dưới biển.

Các phiên bản mới hơn dự kiến tích hợp thêm Galileo để nâng cao hiệu suất. Thiết kế mũi tên lửa sử dụng aerospike mở rộng giúp tối ưu hóa khí động học khi bay trong khí quyển.

Toàn bộ hành trình từ phóng đến tái nhập khí quyển được kiểm soát chặt chẽ, với các biện pháp hỗ trợ xuyên thủng (penetration aids) và khả năng cơ động của đầu đạn nhằm đối phó radar và tên lửa đánh chặn hiện đại.

Sự phát triển theo hướng tăng dần (incremental) là chiến lược thông minh của chương trình M51. M51.1 đi vào biên chế năm 2010, M51.2 cải tiến đầu đạn và tầm xa từ năm 2015-2017.

Đến M51.3, được thử nghiệm đủ điều kiện tháng 11/2023 và chính thức hoạt động từ tháng 10/2025, tập trung vào việc nâng cao tầm bắn (ước tính vượt 9.500km), độ chính xác tốt hơn và khả năng sống sót trước phòng thủ tên lửa ngày càng tiên tiến.

Phóng thử nghiệm tên lửa hạt nhân M51.3 của Pháp. (Nguồn: ariane.group/Frid45/X)

Pháp đã đặt hợp đồng phát triển M51.4 tiếp theo vào năm 2025, chứng tỏ cam kết dài hạn duy trì sức mạnh răn đe. Mỗi tàu ngầm Triomphant mang theo 16 quả tên lửa M51, tạo nên lực lượng hải quân hạt nhân mạnh mẽ với tính sẵn sàng liên tục.

Theo navalnews.com, từ góc độ công nghệ, tên lửa M51 nổi bật nhờ tính kép (duality) giữa dân sự và quốc phòng. Nhiều linh kiện, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng được chia sẻ với chương trình Ariane, giúp giảm chi phí đồng thời duy trì tiêu chuẩn cao nhất.

ArianeGroup chịu trách nhiệm toàn bộ vòng đời: thiết kế, sản xuất, tích hợp, bảo dưỡng và thậm chí tháo dỡ khi hết hạn. Sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp Pháp, bao gồm nhiều SME, khẳng định tính tự chủ công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực chiến lược nhạy cảm này.

Theo ariane.group, tên lửa M51 không chỉ là một tên lửa đạn đạo mà còn là giải pháp cân bằng hoàn hảo giữa tầm xa liên lục địa, độ chính xác chiến thuật và khả năng thích ứng với môi trường đe dọa thay đổi.

Với tên lửa M51.3 đang dần thay thế các phiên bản cũ trên đội tàu ngầm hạt nhân, Pháp tiếp tục củng cố vị thế là một trong những cường quốc hạt nhân có khả năng răn đe đáng tin cậy nhất thế giới.

Sự phát triển liên tục sang phiên bản M51.4 hứa hẹn sẽ giữ cho hệ thống này luôn ở tuyến đầu công nghệ trong nhiều thập kỷ tới.

(Theo ariane.group, navalnews.com, defensenews.com)