Trong khi các quốc gia đang ráo riết phô trương sức mạnh trên mặt đất, thì ‘quân bài’ đáng sợ nhất của phương Tây vẫn đang ẩn mình lặng lẽ dưới lòng đại dương sâu thẳm. Tên lửa Trident II D5 không chỉ là một quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), mà là một thực thể công nghệ với độ tin cậy tuyệt đối, một ‘họng súng’ luôn trực sẵn để thực thi đòn đáp trả tàn khốc nhất mà không một đối thủ nào có thể ngăn chặn hoàn toàn.

Một quả tên lửa Trident II D5 phiên bản kéo dài tuổi thọ (D5LE) không mang đầu đạn được phóng đi từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio (SSBN) ở vùng biển ngoài khơi Florida. Ảnh: defence-blog.com

Tên lửa Trident II D5 (hay UGM-133A Trident II) là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn, được Lockheed Martin phát triển và triển khai từ năm 1990.

Đây là vũ khí chủ lực trong lực lượng răn đe hạt nhân biển của Mỹ và Anh, trang bị trên tàu ngầm lớp Ohio (Mỹ) và Vanguard (Anh).

Tên lửa Trident II D5 đại diện cho bước tiến lớn so với phiên bản Trident I C4 trước đó nhờ cải thiện đáng kể về độ chính xác, tải trọng và khả năng linh hoạt.

Theo missilethreat.csis.org, về thiết kế, tên lửa Trident II D5 có chiều dài khoảng 13,58 mét, đường kính 2,11 mét và trọng lượng phóng khoảng 59.000 kg.

Vụ phóng tên lửa Trident II (D-5) từ dưới mặt nước của Hoa Kỳ. Ảnh: wikipedia.org

Tên lửa Trident II D5 được bắn ra khỏi ống phóng ngầm bằng hệ thống khí nén (cold launch - phóng lạnh), sau đó động cơ tầng một mới kích hoạt khi đã nổi lên mặt nước, giảm thiểu rủi ro và tăng tính tàng hình.

Ba tầng động cơ rắn sử dụng nhiên liệu NEPE-75 tiên tiến giúp tên lửa Trident II D5 đạt tốc độ cuối cùng khoảng Mach 24.

Hệ thống dẫn đường MK 6 astro-inertial kết hợp quán tính với cập nhật vị trí sao (stellar navigation), mang lại độ chính xác cao với CEP khoảng 90-100 mét, đủ để tấn công các mục tiêu được bảo vệ chắc chắn.

Tầm bắn của tên lửa Trident II D5 linh hoạt tùy thuộc vào tải trọng. Với tải đầy (thường 8 đầu đạn), tầm bắn khoảng 7.600 km.

Khi giảm số lượng đầu đạn, tầm bắn có thể mở rộng lên hơn 11.500 km, cho phép tàu ngầm hoạt động ở khu vực rộng lớn hơn mà vẫn vươn tới hầu hết các mục tiêu chiến lược trên bán cầu Bắc.

Tải trọng (payload) khoảng 2.800 kg, hỗ trợ Post-Boost Vehicle (PBV) để điều chỉnh quỹ đạo và phân phối đầu đạn độc lập.

Theo missilethreat.csis.org, điểm nổi bật của tên lửa Trident II D5 là công nghệ MIRV - khả năng mang nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển độc lập.

Tùy cấu hình, tên lửa Trident II D5 có thể mang 8 đầu đạn W88 (475 kt) hoặc lên đến 12 đầu đạn W76 (100 kt hoặc thấp hơn với phiên bản W76-2).

UGM-133A Trident II D5 là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ba tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, do Lockheed Martin Space phát triển và được đưa vào biên chế từ năm 1990 trong cả Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Anh. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/armyrecognition.com)

Trong thực tế triển khai, số lượng đầu đạn thường được giảm để tuân thủ các hiệp ước kiểm soát vũ khí như New START.

Công nghệ này kết hợp với khả năng cơ động của PBV giúp tên lửa khó bị đánh chặn và tăng hiệu quả tấn công đa mục tiêu.

Tên lửa Trident II D5 nổi tiếng với độ tin cậy cao, đã thực hiện gần 200 lần phóng thử thành công tính đến năm 2025-2026.

Chương trình Life Extension (D5LE) đã thay thế linh kiện cũ, kéo dài tuổi thọ đến những năm 2040.

Hiện nay, Mỹ và Anh đang đẩy mạnh hiện đại hóa D5LE2 (Increment 8) với hợp đồng lớn, tập trung nâng cấp hệ thống dẫn đường, điện tử, chống chiến tranh điện tử và tương thích với tàu ngầm lớp Columbia (Mỹ) và Dreadnought (Anh) trong tương lai.

Một quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 không mang đầu đạn được phóng đi từ tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Hoa Kỳ trong một đợt thử nghiệm bay, nhằm chứng minh độ tin cậy của các hệ thống thiết bị đo đạc trên tên lửa - yếu tố then chốt để xác định hiệu suất và uy tín của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Hoa Kỳ. (Nguồn ảnh: Bộ Chiến tranh/Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ/armyrecognition.com)

Những nâng cấp này đảm bảo tên lửa tiếp tục phục vụ đến những năm 2080.

Theo armyrecognition.com, là thành phần sống sót nhất trong bộ ba hạt nhân Mỹ, tên lửa Trident II D5 mang lại lợi thế chiến lược lớn nhờ tàu ngầm mang nó có thể ẩn náu dưới đại dương, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.

Độ chính xác cao kết hợp khả năng linh hoạt giúp tên lửa Trident II D5 không chỉ dùng cho răn đe mà còn có tiềm năng tấn công chính xác các mục tiêu cứng.

Dù thông tin chi tiết về đầu đạn và hiệu suất thực chiến vẫn được giữ bí mật, tên lửa Trident II D5 tiếp tục là biểu tượng của sức mạnh răn đe hạt nhân biển hiện đại và đáng tin cậy nhất hiện nay.

(Theo lockheedmartin.com, defensenews.com, navy.mil, naval-technology.com, armyrecognition.com, missilethreat.csis.org, defence-blog.com)