Tại triển lãm SAHA 2026 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức ra mắt tên lửa Yıldırımhan, ICBM nội địa đầu tiên với tầm bắn 6.000 km và tốc độ siêu vượt âm (hypersonic) lên đến Mach 25. Đây là cột mốc quan trọng trong tham vọng tự chủ công nghệ quốc phòng của Ankara, đồng thời mở ra câu hỏi về khả năng triển khai thực tế của một tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng trong bối cảnh tác chiến hiện đại.

Toàn cảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên 'Yıldırımhan', ra mắt tại triển lãm quốc phòng SAHA 2026, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/5/2026.

Theo turdef.com, tên lửa Yıldırımhan ICBM được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (MSB Ar-Ge), với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp quốc phòng như Roketsan.

Tên lửa Yıldırımhan được trưng bày dưới dạng mô hình tại SAHA 2026 vào ngày 5/5/2026, đánh dấu lần đầu tiên Ankara công khai một vũ khí có khả năng liên lục địa. Việc chọn tên “Yıldırımhan” (con trai của sấm sét) thể hiện rõ tham vọng về sức mạnh và tốc độ vượt trội.

Theo dailysabah.com, về thông số kỹ thuật, tên lửa Yıldırımhan ICBM có tầm bắn khoảng 6.000 km, đủ để bao phủ hầu hết châu Âu, một phần lớn châu Á và châu Phi từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tốc độ tên lửa Yıldırımhan đạt Mach 9 đến Mach 25, đặc biệt ở giai đoạn tái nhập khí quyển, phù hợp với đặc tính siêu vượt âm (hypersonic) của tên lửa đạn đạo tầm xa.

Tên lửa Yıldırımhan được thiết kế với tầm bắn ước tính khoảng 6.000 km, nằm ở ranh giới giữa tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tên lửa Yıldırımhan sử dụng nhiên liệu lỏng N2O4-UDMH (nitrogen tetroxide và dimethylhydrazine), được đẩy bởi 4 động cơ rocket. Tải trọng đầu đạn ước tính lên đến 3.000 kg, cho phép mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Theo thenationalnews.com, ưu điểm nổi bật của tên lửa Yıldırımhan nằm ở khả năng tấn công tầm xa và tốc độ cao, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của đối phương.

Tầm bắn tên lửa Yıldırımhan đạt 6.000 km đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm các quốc gia sở hữu vũ khí chiến lược thực sự, tăng cường đáng kể vị thế răn đe khu vực.

Việc phát triển nội địa hoàn toàn cũng thể hiện thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ vào tên lửa đạn đạo như Bora và Tayfun.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu YILDIRIMHAN, một loại tên lửa tầm xa do nước này tự phát triển, tại Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Quốc phòng, Hàng không và Vũ trụ SAHA 2026 diễn ra ở Istanbul.

Theo defencesecurityasia.com, việc sử dụng nhiên liệu lỏng cũng là điểm yếu lớn. So với nhiên liệu rắn, tên lửa nhiên liệu lỏng đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài hơn, phức tạp hơn và dễ bị phát hiện trước khi phóng.

Trong môi trường tác chiến hiện đại với trinh sát vệ tinh và tên lửa chống bức xạ, tính sống sót của bệ phóng cố định hoặc di động có thể bị hạn chế nghiêm trọng.

Nhiều chuyên gia nhận định tốc độ Mach 25 chủ yếu là đặc trưng tự nhiên của ICBM ở giai đoạn tái nhập, chứ chưa chắc đã tích hợp công nghệ cơ động hypersonic glide vehicle (HGV) thực thụ để né tránh hệ thống phòng thủ đối phương.

Theo armyrecognition.com, công nghệ dẫn đường của tên lửa Yıldırımhan dự kiến kết hợp hệ thống quán tính (INS) và hỗ trợ vệ tinh (GPS/GLONASS), nhưng chi tiết về độ chính xác (CEP) vẫn chưa được công bố.

Nếu đạt mức chính xác cao, tên lửa sẽ có khả năng tấn công mục tiêu kiên cố hiệu quả. Ngược lại, nếu chỉ ở mức trung bình, giá trị chiến lược sẽ giảm đáng kể khi so sánh với các ICBM của Mỹ, Nga hay Trung Quốc.

Theo thedefensewatch.com, từ góc độ chiến lược, tên lửa Yıldırımhan phản ánh rõ tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cường quốc khu vực độc lập hơn trong lĩnh vực quốc phòng.

Việc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài là điểm đáng khen. Dù vậy, chương trình vẫn đang ở giai đoạn đầu, từ mô hình trưng bày đến thử nghiệm bay thành công và biên chế thực tế có thể mất nhiều năm. Chi phí vận hành tên lửa nhiên liệu lỏng cũng cao hơn, đòi hỏi hạ tầng hỗ trợ phức tạp.

Tên lửa Yıldırımhan là bước tiến ấn tượng của Thổ Nhĩ Kỳ trên con đường xây dựng năng lực tên lửa chiến lược. Đây là minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng nước này, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn về công nghệ, tính sẵn sàng chiến đấu và khả năng sống sót thực tế.

Trong tương lai, nếu Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang nhiên liệu rắn cho các phiên bản sau hoặc tích hợp công nghệ cơ động hypersonic tiên tiến, tên lửa Yıldırımhan mới thực sự trở thành vũ khí thay đổi cán cân quyền lực khu vực.

(Theo turdef.com, dailysabah.com, thenationalnews.com, defencesecurityasia.com, armyrecognition.com, thedefensewatch.com)