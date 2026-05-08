Tên lửa đạn đạo DF-26, hay còn được biết đến với biệt danh ‘Guam Killer’, đại diện cho bước tiến quan trọng trong kho vũ khí tên lửa tầm trung của Trung Quốc. Với khả năng vươn tới căn cứ quân sự then chốt của Mỹ tại Guam và các mục tiêu di động trên biển, hệ thống này không chỉ nâng cao năng lực tấn công chính xác mà còn thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Phiên bản nâng cấp DF-26D gần đây càng thu hút sự chú ý với công nghệ tiên tiến hơn, hứa hẹn khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ hiện đại.

Tên lửa đạn đạo DF-26 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Theo armyrecognition.com, tên lửa DF-26 thuộc dòng tên lửa Dong Feng (Đông Phong), do Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển.

Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) hai tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, mang tính cơ động cao nhờ bệ phóng di động đường bộ.

Theo các nguồn phân tích quân sự uy tín như CSIS, tên lửa DF-26 có chiều dài khoảng 14 mét, đường kính 1,4 mét và trọng lượng phóng khoảng 20.000kg. Khối lượng đầu đạn dao động từ 1.200 đến 1.800kg, cho phép mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Theo missilethreat.csis.org, tầm bắn của tên lửa DF-26 được ước tính khoảng 4.000km ở phiên bản cơ bản, một số nguồn Trung Quốc tuyên bố có thể vượt 5.000km ở các biến thể nâng cấp.

Khoảng cách này đủ để bao phủ Guam từ lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời đe dọa các nhóm tàu sân bay hoạt động trên biển.

Tên lửa DF-26 trình làng lần đầu tiên vào tháng 9/2015. Ảnh: Military.com

Nhờ nhiên liệu rắn và thiết kế hai tầng, tên lửa DF-26 có thể được phóng nhanh chóng từ bệ phóng Taian HTF5680, giảm thời gian chuẩn bị và tăng khả năng sống sót trước đòn đánh phủ đầu.

Một điểm nổi bật của tên lửa DF-26 là thiết kế mô-đun, cho phép thay đổi nhanh chóng giữa đầu đạn hạt nhân và thông thường ngay tại hiện trường.

Đầu đạn thường sử dụng dạng MaRV (maneuvering reentry vehicle - tái nhập khí quyển có khả năng điều khiển) hình nón đôi có vây, giúp tên lửa DF-26 cơ động trong giai đoạn tái nhập khí quyển.

Phiên bản chống tàu (DF-26B) được cho là tích hợp đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối để bám sát mục tiêu di động như tàu sân bay.

Độ chính xác được đánh giá ở mức CEP khoảng 100-450 mét, tùy thuộc vào biến thể và điều kiện, đủ để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu cố định hoặc bán di động.

Tên lửa DF-26D của Trung Quốc. Ảnh chụp từ Weibo/MW.

Theo missilethreat.csis.org, phiên bản DF-26D được giới thiệu năm 2025 tại diễu binh (Victory Day) thể hiện bước tiến công nghệ rõ rệt.

Các báo cáo cho biết biến thể này có thể đạt tầm bắn trên 5.000km, kết hợp đầu đạn lướt siêu vượt âm (hypersonic) hoặc khả năng cơ động cao, kèm theo cảm biến radar đa phổ, mồi nhử tiên tiến và biện pháp đối phó tác chiến điện tử.

Những cải tiến này nhằm tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ như THAAD hay Aegis của Mỹ, đồng thời nâng cao hiệu quả chống lại các mục tiêu hải quân và căn cứ không quân.

Theo armyrecognition.com, về công nghệ dẫn đường, tên lửa DF-26 kết hợp hệ thống quán tính cơ bản với các cảm biến đầu cuối, có thể bao gồm radar, hồng ngoại hoặc đa phổ ở giai đoạn cuối hành trình.

Điều này cho phép tên lửa DF-26 điều chỉnh quỹ đạo để né tránh hệ thống phòng không và đạt độ chính xác cao hơn khi tiếp cận mục tiêu.

Tên lửa DF-26 được mệnh danh là "sát thủ đảo Guam - Guam Killer" với tầm bắn xa khoảng 4.000 - 5.000km. Ảnh: SCMP

Thiết kế đường di động giúp lực lượng tên lửa PLA dễ dàng triển khai, ngụy trang và di chuyển nhanh chóng, tăng tính bất ngờ và khả năng sống sót trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Tên lửa DF-26 và các biến thể của nó phản ánh chiến lược A2/AD (chống tiếp cận) của Trung Quốc, nhằm hạn chế sự can thiệp của Mỹ trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Dù thông tin chi tiết vẫn được giữ bí mật và một số thông số dựa trên ước tính mở, sự phát triển liên tục của hệ thống này đang buộc các cường quốc khác phải điều chỉnh chiến lược phòng thủ và răn đe.

Trong bối cảnh căng thẳng trên toàn cầu, tên lửa DF-26 không chỉ là vũ khí mà còn là yếu tố then chốt định hình cục diện an ninh khu vực.

(Theo CSIS, missilethreat.csis.org, militarywatchmagazine.com, armyrecognition.com)