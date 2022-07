Tân Uyên - ‘điểm sáng’ bất động sản Bình Dương đón sóng đầu tư

Nhiều nhà đầu tư đang chú ý đến Tân Uyên nhằm đón đầu thị trường khi biên độ tăng giá còn cao, hạ tầng phát triển mạnh. Theo các chuyên gia, giá bất động sản (BĐS) Tân Uyên thời gian qua tuy tăng nhưng vẫn được xem là “vùng trũng” BĐS của Bình Dương, nếu so sánh với Thuận An, Dĩ An.

Bất động sản Tân Uyên dần tiệm cận Thuận An, Dĩ An. Ảnh: The Standard

Theo Batdongsan.com.vn, khi mới manh nha thông tin lên thành phố, nhà đất Tân Uyên đã ghi nhận lượng cầu tăng mạnh so với Thuận An và Thủ Dầu Một. Cá biệt, loại hình nhà phố liền kề trong các khu biệt lập (compound) có lượt tìm kiếm tăng hơn 65%. Mặt khác, giá BĐS tại thị trường này cũng tăng theo nhu cầu giao dịch. Giai đoạn 2019 - 2020, đất mặt tiền đường Tân Uyên rơi vào khoảng 14 -16 triệu/m2, hiện chạm mức 22 - 25 triệu/m2. Giá đất xa trung tâm có tầm giá 13 - 15 triệu/m2 thay vì 8 - 12 triệu/m2 vài năm trước đó. Riêng nhà thấp tầng được đầu tư bài bản dao động ở mức 50 - 70 triệu/m2, tăng 30 - 50%.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thị trường BĐS Tân Uyên vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Giá BĐS Tân Uyên khoảng một năm qua dù đã tăng bình quân 20 - 30% nhưng chỉ bằng một nửa so với Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một. Đây là lý do giới đầu tư đánh giá BĐS Tân Uyên còn biên độ tăng giá lớn. Bên cạnh đó, việc Tân Uyên dành chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở và triển khai hàng loạt dự án phát triển hạ tầng nhằm tăng cường tính liên kết vùng như: ĐT 743, ĐT 747B, ĐT 746, cầu Bạch Đằng 2… sẽ giúp thị trường này tăng tốc nhanh hơn.

Hạ tầng hoàn thiện tạo động lực cho bất động sản Tân Uyên

Đại diện Tập đoàn An Gia - đơn vị chuyên phát triển dự án nhận định: “Dự báo khi TP. Tân Uyên được thành lập năm 2023, mặt bằng giá BĐS sẽ nhanh chóng tiệm cận Thuận An và Dĩ An, bình quân khoảng 40 triệu đồng/m2. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi mặt bằng giá BĐS tại Bình Dương đang tăng mạnh trên diện rộng. Khảo sát cho thấy ngay cả những khu vực phát triển sau như: Phú Giáo, Bàu Bàng thị trường xung quanh các khu công nghiệp không còn sản phẩm đất nền giá trên dưới 1 tỷ đồng”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ở đâu hạ tầng giao thông và công nghiệp phát triển thì thị trường BĐS sẽ tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo Báo cáo Kế hoạch Phát triển Nhà ở Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh sẽ dành ra 1.600ha đất cho các dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến 130.000 tỷ đồng. Trong đó, Tân Uyên đứng đầu khi cần đến 274ha, vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở mới.

Mặt khác, cơ cấu kinh tế địa phương tiếp tục phát triển công nghiệp theo quy hoạch chung tỉnh Bình Dương, trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao. Ngoài các cụm, khu công nghiệp hiện hữu (Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, VSIP II, cụm công nghiệp Uyên Hưng, Thái Hòa, Phú Chánh), hiện Tân Uyên đang tập trung đầu tư xây dựng các khu công nghiệp dọc trục đường Vành đai 4 như: VSIP III, Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2... Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ thu hút lượng lớn lao động, các chuyên gia, kỹ sư cấp cao đến sinh sống và làm việc.

Khu biệt lập The Standard được An Gia triển khai tại Tân Uyên. Ảnh: The Standard

Nhìn nhận về xu hướng tăng giá nhà đất tại Tân Uyên, đại diện Tập đoàn An Gia (AGG) cho rằng, đây là động thái tất yếu của thị trường trước một thông tin quy hoạch hạ tầng lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng.

“Xét vài năm trước khi Dĩ An, Thuận An sắp lên thành phố, giá nhà đất cũng tăng rất nhanh. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức giá cao so với tiềm năng sẵn có về quy hoạch đô thị và thu hút đầu tư ở Tân Uyên. Chưa kể, giao dịch tại thị trường này tập trung ở phân khúc đất nền, nhà riêng lẻ. Số dự án quy mô, được đầu tư bài bản, vận hành chuyên nghiệp còn rất ít, chủ yếu là các dự án mới ở giai đoạn đầu. Đặc biệt, loại hình nhà phố biệt lập, khép kín yên tĩnh - vốn được các chuyên gia, kỹ sư, người có thu nhập cao ưa chuộng lại khá hiếm hoi”, vị này chia sẻ.

Tại Tân Phước Khánh 10, khu biệt lập The Standard là một trong số ít các dự án được xây dựng để phục vụ giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao. Với quy mô 374 sản phẩm, dự án này đang hấp dẫn khách mua nhờ số lượng giới hạn, quy hoạch khép kín, an ninh 24/7 cùng hệ thống tiện ích phong cách resort. Hiện các sản phẩm biệt thự, nhà phố đang được chủ đầu tư An Gia ra mắt với mức giá khoảng 22 triệu đồng/m2. Người mua nhà chỉ cần thanh toán 30% là có thể ở hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh.

Đại diện An Gia nói: “Đặc biệt, dòng sản phẩm nhà phố biệt lập mang đến một cơ hội sinh lời từ sự khác biệt. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước đòi hỏi cao về chất lượng sống. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy cho thế hệ tương lai”.

Vĩnh Phú