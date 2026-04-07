Là sản phẩm sao chép và cải tiến từ tên lửa chống hạm C-802 của Trung Quốc, tên lửa Noor không chỉ trở thành nền tảng cho lực lượng hải quân Iran mà còn mở đường cho hàng loạt biến thể nâng cấp. Bài phân tích dưới đây đi sâu vào thông số kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, ưu nhược điểm thực tế của tên lửa Noor cùng các phiên bản Qader, Ghadir và các biến thể xa hơn như Abu Mahdi, dựa trên dữ liệu công khai từ các nguồn quân sự quốc tế và Iran trong giai đoạn 2025-2026.

Tên lửa Noor được Iran nâng cấp lên với tầm bắn xa từ nền tảng C-802,.

Tên lửa Noor được Iran phát triển từ đầu những năm 2000 bằng cách sao chép và cải tiến tên lửa C-802, với mục tiêu chính là tạo ra vũ khí chống hạm giá rẻ, dễ sản xuất hàng loạt để phục vụ chiến lược “phòng thủ ven biển” hay còn gọi là chiến lược chống tiếp cận và chống xâm nhập.

Phiên bản cơ bản Noor Phase 1 chỉ đạt tầm bắn 30km, nhưng qua các giai đoạn nâng cấp, phạm vi hoạt động đã tăng đáng kể.

Theo các tài liệu kỹ thuật mới nhất, tên lửa Noor có chiều dài tổng cộng 6,39 mét (trong đó phần đẩy booster chiếm 1,24 mét), đường kính 36cm và trọng lượng khi phóng khoảng 715kg.

Đầu đạn mang theo 165kg chất nổ cao phân hủy bán xuyên giáp, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu thương mại hoặc làm hỏng hệ thống chỉ huy của tàu chiến lớn.

Về hiệu năng bay, tên lửa Noor đạt tốc độ Mach 0,9 (khoảng 1.100 km/h) nhờ động cơ tuốc bin phản lực sau giai đoạn đẩy bằng nhiên liệu rắn.

Đặc trưng nổi bật là kiểu bay sát mặt biển: hành trình ở độ cao 20-30 mét trên mặt nước, giảm xuống chỉ còn 5-7 mét ở giai đoạn cuối để né tránh radar của tàu.

Hệ thống dẫn đường kết hợp dẫn đường quán tính cho giai đoạn giữa đường với radar chủ động tự động khóa mục tiêu ở giai đoạn cuối hành trình.

Iran tuyên bố xác suất trúng mục tiêu lên tới 98%, nhưng các đánh giá độc lập cho thấy con số thực tế thấp hơn do phụ thuộc vào radar cũ và dễ bị tác chiến điện tử gây nhiễu.

Công nghệ của tên lửa Noor mang tính thực dụng cao nhưng vẫn giữ dấu ấn “hàng nhái” từ thập niên 1990.

Điểm mạnh lớn nhất nằm ở khả năng cơ động thấp, giá thành rẻ và tính linh hoạt triển khai: có thể phóng từ bờ biển di động, tàu nhỏ, tàu đệm khí, trực thăng Mi-17 hay thậm chí máy bay F-4 Phantom.

Điều này cho phép Iran phân tán lực lượng, khiến chúng khó bị phá hủy trước bằng các cuộc không kích.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz hẹp, tên lửa Noor có thể bao phủ gần như toàn bộ eo biển từ các vị trí ẩn náu ven bờ, tạo hiệu ứng “bão hòa” khiến hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ phải tiêu tốn nhiều đạn đắt đỏ.

Các biến thể nâng cấp đã khắc phục dần hạn chế về tầm bắn của phiên bản gốc.

Qader (hay Ghader) là bước tiến rõ rệt, kéo dài phạm vi lên khoảng 200-300km nhờ tối ưu hóa nhiên liệu và giảm trọng lượng cấu trúc.

Ghadir tiếp tục cải tiến hệ thống điện tử và thuật toán máy tính, có thể đạt tầm bắn 300km ổn định hơn.

Tầm bắn 120-200km giúp tên lửa Noor trở thành vũ khí đáng gờm trên biển.

Đến Abu Mahdi, đại diện cho thế hệ mới trong dòng họ tên lửa Noor, tầm bắn vượt 1.000km, trọng lượng tăng lên 1.650kg với đầu đạn 410kg, đồng thời bổ sung dẫn đường kép bằng radar và quang-điện tử/hồng ngoại cùng một số tính năng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều chỉnh đường bay.

Những nâng cấp này cho thấy Iran đã dần làm chủ công nghệ động cơ tuốc bin phản lực, giảm độ cao bay ở giai đoạn cuối và tăng khả năng chống nhiễu, biến tên lửa Noor từ vũ khí ven bờ thành mối đe dọa tầm xa hơn.

Tuy nhiên, tên lửa Noor và các biến thể vẫn tồn tại những nhược điểm rõ rệt về công nghệ.

Tốc độ cận âm khiến chúng dễ bị các hệ thống phòng thủ tầm gần hiện đại như Phalanx hay SeaRAM bắn hạ nếu bị phát hiện sớm.

Radar chủ động tuy đơn giản nhưng dễ bị gây nhiễu, mồi nhử hoặc hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến làm mất khả năng khóa mục tiêu.

Chưa có bằng chứng chiến đấu quy mô lớn chứng minh hiệu quả thực tế; một số vụ thử nghiệm hoặc sử dụng bởi lực lượng ủy nhiệm chỉ cho thấy tỷ lệ trúng mục tiêu thấp hơn so với tuyên bố.

So với tên lửa siêu thanh hoặc tên lửa chống hạm đạn đạo hiện đại, tên lửa Noor vẫn mang tính “thế hệ cũ”, phụ thuộc nhiều vào địa hình ven biển và điều kiện thời tiết lý tưởng.

Tên lửa Noor đại diện cho chiến lược khôn ngoan của Iran: lấy nền tảng cũ từ C-802, liên tục nâng cấp nội địa để tạo ra hệ thống vũ khí giá rẻ, đa nền tảng và khó bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Ưu điểm lớn nhất nằm ở tính kinh tế, khả năng phân tán lực lượng và kiểu bay sát mặt biển, đủ để gây áp lực chính trị và hậu cần lên đối phương vượt trội về công nghệ.

Ngược lại, nhược điểm về tốc độ, khả năng chống tác chiến điện tử và thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực sự khiến nó khó trở thành “sát thủ bất bại”.

Trong bối cảnh xung đột hiện tại, tên lửa Noor cùng các biến thể vẫn là xương sống của lực lượng chống hạm Iran, nhưng tương lai sẽ phụ thuộc vào việc Tehran có tiếp tục đầu tư sâu vào trí tuệ nhân tạo, dẫn đường thụ động và động cơ mạnh hơn hay không.

Đây chính là minh chứng sống động cho câu chuyện “công nghệ bất đối xứng”, không phải mạnh nhất, nhưng đủ để khiến siêu cường phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động.