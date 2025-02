Chính xác

Trà Vinh là địa bàn sinh sống của 3 dân tộc chính là Kinh, Khơ me, Hoa và một số ít dân tộc khác. Trong đó, người Kinh có tỷ lệ cao nhất chiếm 67%, người Khơ me khoảng 31%, còn lại là người Hoa và một số đồng bào Chăm, Dao. Tỉnh có nhiều lễ hội truyền thống của người Khơ me như Chol chnam thmay (mừng năm mới), Dolta (lễ cúng ông bà), Ok Om Bok (lễ cúng trăng)...