Sau nhiều tháng kinh doanh ảm đạm, thị trường xe máy, khu vực TP.HCM bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc.

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, nhiều showroom, đại lý xe máy bắt đầu nhộn nhịp hơn, thoát cảnh đìu hiu vắng khách của những tháng trước đó. Theo chia sẻ từ chị Tú Trinh (nhân viên Head Honda, quận 11), cho biết: "Những tháng trước đó, buôn bán ế ẩm, đỉnh điểm là tháng 7 âm lịch, tôi chỉ bán được 1 xe duy nhất. Hết tháng cô hồn, tình hình thị trường có vẻ sôi động hơn và từ đầu tháng đến giờ tôi đã bán được 4 xe".

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Q. (nhân viên Head Honda, quận Gò Vấp) cũng hồ hởi đáp: "Nếu như các tháng trước đó trung bình tôi bán được 2-3 xe thì riêng từ đầu tháng 9 đến giờ, tôi đã bán được 5 xe, đa phần là các mẫu xe 'hot' như Vision, Air Blade,..."

Lý giải về việc thị trường xe máy bắt đầu sôi động, anh Đặng Minh Đức (trưởng nhóm bán hàng Honda Head, quận Gò Vấp) cho rằng, thời điểm này sinh viên tựu trường và bắt đầu ổn định chỗ ăn, ở, nhiều phụ huynh bắt đầu mua sắm xe máy cho con em đi học. Vì vậy, đa phần nhóm khách hàng mua xe tăng mạnh thời gian gần đây là sinh viên. Ngoài ra, các nhân viên văn phòng cũng hỏi mua nhiều.

Tình hình giá xe không có quá nhiều thay đổi lớn so với các tháng trước đó. Một số mẫu xe phổ thông có giá bán tại đại lý khá hấp dẫn, thấp hơn so với giá niêm yết của hãng. Cụ thể, mẫu xe tay ga được sinh viên ưa chuộng Honda Vision có giá bán thực tế dao động từ 31,2-37,8 triệu đồng, giảm từ 1-2,3 triệu đồng so với giá bán niêm yết của hãng. Mẫu được nhiều nhân viên văn phòng mua là Honda Lead có giá bán thực tế từ 38,8-42,3 triệu đồng, thấp hơn từ 1-1,2 triệu so với giá hãng.

Đặc biệt, Honda Winner X vẫn là mẫu xe có giá bán giảm mạnh nhất so với giá niêm yết của hãng, dao động khoảng từ 37-40,3 triệu đồng, thấp hơn từ 8-10 triệu đồng so với giá hãng.

Trong khi đó, một số mẫu của Honda vẫn tiếp tục bán chênh so với giá hãng.

Đơn cử như Honda Future đang có giá thực tế từ 31,5-32,2 triệu đồng, cao hơn 1,2-1,8 triệu đồng so với giá niêm yết. Mẫu xe tay ga Honda Air Blade có giá bán tại các đại lý dao động từ 44,1-61,5 triệu đồng, chênh từ 2,2-4,5 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng.

Đáng chú ý, các mẫu tay ga cao cấp như Honda SH và SH Mode vẫn có mức chênh giá cao nhất. Honda SH125i đang chênh từ 5,9-6,4 triệu đồng, giá thực tế dao động từ 80,1-90,3 triệu đồng.

Honda SH160i cũng đang chênh cao từ 8-10 triệu tuỳ đại lý, tăng thêm khoảng 1 triệu đồng, giá thực tế từ 99,8-109,5 triệu đồng. Theo anh Văn Q, dù là dòng xe cao cấp đắt tiền nhưng lượng khách hàng nam quan tâm dòng SH160i khá nhiều, một số màu xe 'hot' còn bị cháy hàng.

Đối vỡi nhãn Honda, chỉ có Honda Wave RSX và Wave Alpha là ổn định giá trên thị trường, bán đương đương như giá hãng.

Tại các đại lý của Yamaha khu vực TP.HCM, không khí kinh doanh cũng nhộn nhịp không kém.

Anh Trần Quang Đạt (nhân viên đại lý Yamaha, quận Gò Vấp), chia sẻ: "Từ đầu tháng 9 đến nay, lượng xe tôi bán ra vượt bậc so với các tháng trước. Chỉ nửa tháng, tôi đã bán được 5 xe và đa phần là mẫu tay côn Yamaha Exciter 155". So với đối thủ Winner X, mẫu Exciter 155 có giá cao hơn tương đối nhưng khá được giá trẻ ưa chuộng. Hiện, mẫu xe này có giá dao động từ 47,8-55 triệu đồng.

Mẫu Yamaha PG-1 cũng đang có giá từ 30,5 triệu đồng nhưng các màu đặc biệt sẽ cao hơn màu cơ bản 1-1,5 triệu đồng. Mẫu Yamaha Grande đang có giá thực tế từ 54-57,5 triệu đồng và mẫu tay ga Yamaha NVX cũng đang có giá thực tế từ 55-58 triệu đồng.

Gần đây, Yamaha Việt Nam cũng đã ra mắt mẫu Yamaha Lexi 155 với giá bán 48,5 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này khá kén khách vì thiết kế lạ, không quá phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Mặc dù ghi nhận được sự sôi động của thị trường xe máy trong tháng 9 so với các tháng trước nhưng những tư vấn bán hàng lâu năm vẫn không thể lạc quan.

Theo quan điểm của anh Quang Đạt, sự tăng trưởng hiện tại có thể chỉ là ngắn hạn, phần lớn được thúc đẩy bởi các nhu cầu từ một nhóm khách hàng trẻ tuổi. Nhu cầu thực tế của người tiêu dùng vẫn còn khá yếu.

Trong khi đó, anh Minh Đức với hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh xe máy cũng nhận định: "Dù lượng khách hàng có tăng nhẹ, nhưng việc duy trì doanh thu ổn định qua các tháng sau sẽ là một thách thức lớn, đặc biệt khi thị trường xe máy từ năm ngoái đã có dấu hiệu bão hòa".

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán hàng quý 2/2024 là 603.127 xe, giảm nhẹ 618 xe so với quý I nhưng tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2023. Dù vậy, xu hướng giảm này đã diễn ra kể từ quý IV/2023.