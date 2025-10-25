Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức vụ Phó Thủ tướng, ông Hồ Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Thủ tướng, ông Lê Hoài Trung giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các cán bộ được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cán bộ còn có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng trao quyết định và tặng hoa cho các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực bền bỉ của các cán bộ trên các cương vị công tác. Dù ở vị trí nào, các cán bộ cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Thủ tướng nhắc lại, vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất về việc cần có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền, để đất nước "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng mong muốn các tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ; phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thủ tướng mong muốn Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân...

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các cán bộ được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất.

Các cán bộ tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Thủ tướng, với các nội dung chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết, vừa định hướng cụ thể, thiết thực nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, vừa thể hiện rõ yêu cầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng "Chính phủ hành động, liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ".

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, các cán bộ sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả, thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Các tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.