Thông tin tại hội nghị, năm 2024, với các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt, TKV đã thực hiện hiệu quả hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ, doanh thu; đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, tiền lương và chế độ của người lao động, các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Cụ thể, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 167,23 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 25,5 ngàn tỷ đồng; tiền lương bình quân toàn tập đoàn ước đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,6% kế hoạch. Trong đó sản xuất than đạt 18,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,9% kế hoạch.

Với mục tiêu chung năm 2025 “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”, TKV quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 5 năm (2021-2025) đã được Chính phủ phê duyệt; tăng cường nhập khẩu, pha trộn, chế biến phục vụ nhu cầu tiêu thụ; triển khai nhân rộng áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than - khoáng sản; thúc đẩy công tác đầu tư để sớm hoàn thành và đưa các dự án vào hoạt động; tập trung nghiên cứu thăm dò, phát triển Alumin và nhôm nhằm tạo động lực dẫn dắt phát triển công nghiệp tại các tỉnh vùng Tây Nguyên; chủ động phát triển thị trường ngoài ngành, nhất là lĩnh vực cơ khí; tăng thời gian làm việc hữu ích của người lao động, năng lực cạnh tranh; thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; tăng cường tiết kiệm chi phí; đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường; cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

Kế hoạch 2025, TKV phấn đấu sản xuất trên 3,8 triệu tấn than NK; tiêu thụ 50 triệu tấn; nhập khẩu 13,2 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 172.795 tỷ đồng; lợi nhuận trên 3,4 ngàn tỷ; tiền lương bình quân trên 17,5 triệu đồn/người/tháng.



Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân ghi nhận những kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 của Ban lãnh đạo điều hành tập đoàn và các đơn vị. Ảnh: TKV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân ghi nhận những kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 của Ban lãnh đạo điều hành tập đoàn và các đơn vị. Triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025, ông Ngân đề nghị các đơn vị bám sát kế hoạch được giao, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể.

Trong đó, cùng với sản xuất than trong nước, tập trung tăng cường nhập khẩu, pha trộn, đáp ứng tiêu thụ, đặc biệt cho các hộ điện; triển khai sớm và chặt chẽ công tác phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động sản xuất; xây dựng kế hoạch định biên cơ cấu phục vụ công tác tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, thu nhập cho người lao động; tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Thời gian còn lại của năm 2024, tập trung đảm bảo an toàn sản xuất; thực hiện đầy đủ các chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người lao động đón Tết “No đủ - Hạnh phúc”.



Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc TKV phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TKV

Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc TKV chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai xây dựng chương trình hành động; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương điều hành sản xuất; nâng cao vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện và chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả áp dụng cơ giới hoá trong tất cả các khâu sản xuất để nâng cao năng suất lao động, hệ số an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động; thực hiện mục tiêu chuyển đổi số; tăng cường quản trị chi phí và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ; đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; đẩy mạnh kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm; thúc đẩy đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, chế biến sâu; tích cực triển khai đề án tái cơ cấu; chú trọng công tác thị trường, đảm bảo cung ứng đủ và chất lượng các sản phẩm than - khoáng sản.

Lễ ký kết thực hiện Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025. Ảnh: TKV

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ký thỏa thuận chung kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025 với 8 đơn vị; 5 đơn vị thực hiện ký hợp đồng phối hợp kinh doanh, hợp đồng trách nhiệm với Tổng Giám đốc; 4 đơn vị thực hiện ký thỏa thuận hợp tác sử dụng dịch vụ.

Thúy Ngà