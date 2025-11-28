Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 đã đưa ra bình luận về vụ rò rỉ điện đàm liên quan tới trợ lý Yury Ushakov và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

"Ông Witkoff đang bảo vệ lợi ích quốc gia với tư cách là một công dân Mỹ. Những kẻ chỉ trích ông ấy thì muốn cùng chính quyền Kiev biển thủ tiền bạc và tiếp tục xung đột cho đến người Ukraine cuối cùng", ông Putin gay gắt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và đặc phái viên Mỹ teve Witkoff. Ảnh: Sputnik

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, đoạn ghi âm được công bố có thể là giả, trong trường hợp cuộc gọi thực sự bị nghe lén thì đó là hành vi phạm tội. "Làn sóng lên án nhắm vào ông Witkoff là nỗ lực phá hoại đàm phán hòa bình", ông Putin nói thêm.

Theo truyền thông Nga, ông Witkoff và một số quan chức Mỹ dự kiến sẽ tới Moscow trong tuần sau để đàm phán về kế hoạch hòa do Washington soạn thảo. Dù vẫn còn trong quá trình thảo luận, kế hoạch này được cho là yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực ở Donetsk do Nga kiểm soát, giới hạn quy mô quân đội và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Trước đó, Bloomberg đã công bố bản ghi âm 2 cuộc điện đàm liên quan đến các quan chức Nga và Mỹ. Bản ghi âm điện đàm ngày 14/10 tiết lộ việc ông Witkoff gợi ý cho ông Ushakov rằng Ukraine có thể phải "từ bỏ Donetsk và trao đổi lãnh thổ". Bản ghi âm ngày 29/10 là cuộc nói chuyện giữa ông Ushanov và đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, liên quan đến việc chuyển dự thảo hòa bình của Nga cho ông Witkoff.