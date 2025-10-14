Trực tiếp bóng đá Nhật Bản vs Brazil: 'Samurai xanh' so tài vũ công sambaTrực tiếp bóng đá Nhật Bản vs Brazil, thuộc khuôn khổ giao hữu quốc tế, SVĐ Ajinomoto, 17h30 hôm nay (14/10).
Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu phải thắng Đài Bắc Trung Hoa trong nỗ lực cạnh tranh vé tham dự Asian Cup 2027.
Thái Lan hiện vẫn đang đứng thứ 3 bảng D. Đội quân của HLV Masatada Ishii nỗ lực ghi nhiều bàn thắng để cải thiện các chỉ số phụ.
Đài Bắc Trung Hoa: Chiu-Lin Huang; Wei-chieh Chao, Benchy Estama, Wei Pei-lun, Ko-Chi Yao, Chao-An Chen, Tzu-Ming Huang, Meng-Cheng Tsai, Fong Shao-chi, Po-Liang Chen, Ming-Hsiu Chao.
Thái Lan: Patiwat Khammai; Mickelson, Sayriya, Khemdee, Sorada, Puangchan, Benjamin Davis, Pomphan, Wonggorn, Sarachart, Chanathip Songkrasin.
14/10/2025 | 12:08
BLV Quang Huy mong muốn HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ U23 ở tuyển Việt Nam, để không chỉ thắng Nepal mà còn chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.
Tuyển Việt Nam tin tưởng không chỉ đánh bại Nepal mà còn có màn thể hiện tốt hơn trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027, lúc 19h30 ngày 14/10.
HLV Kim Sang Sik đặt ra hàng loạt mục tiêu cho tuyển Việt Nam khi tái đấu Nepal. Nhưng muốn hoàn thành, có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc cần phải… liều lĩnh.
