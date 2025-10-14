Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu phải thắng Đài Bắc Trung Hoa trong nỗ lực cạnh tranh vé tham dự Asian Cup 2027.

Thái Lan hiện vẫn đang đứng thứ 3 bảng D. Đội quân của HLV Masatada Ishii nỗ lực ghi nhiều bàn thắng để cải thiện các chỉ số phụ.

Đài Bắc Trung Hoa: Chiu-Lin Huang; Wei-chieh Chao, Benchy Estama, Wei Pei-lun, Ko-Chi Yao, Chao-An Chen, Tzu-Ming Huang, Meng-Cheng Tsai, Fong Shao-chi, Po-Liang Chen, Ming-Hsiu Chao.

Thái Lan: Patiwat Khammai; Mickelson, Sayriya, Khemdee, Sorada, Puangchan, Benjamin Davis, Pomphan, Wonggorn, Sarachart, Chanathip Songkrasin.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan:

14/10/2025 | 12:08

Thông tin vòng loại Asian Cup 2027

