Video bàn thắng Croatia 2-1 Ghana (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Croatia: Petar Sucic (32'), Vlasic (83')

Ghana: Derrick Luckassen (73')

Đội hình ra sân:

Croatia (5-4-1): Dominik Livaković (1), Josip Stanišić (2), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Ivan Perišić (14), Luka Modrić (10), Mateo Kovačić (8), Nikola Vlašić (13), Petar Sučić (17), Martin Baturina (16), Ante Budimir (11)

Ghana (4-2-3-1): Benjamin Asare (16), Marvin Senaya (26), Jonas Adjei Adjetey (4), Derrick Luckassen (23), Gideon Mensah (14), Thomas Partey (5), Elisha Owusu (15), Kwasi Sibo (8), Kamaldeen Sulemana (22), Jordan Ayew (9), Antoine Semenyo (11)