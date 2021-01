Nhà thơ, Tiến sỹ Ngọc lê Ninh đã có nhiều bài thơ được các trang thơ nước ngoài dịch và đăng. Đây là 2 trong số 4 bài vừa được 1 trang thơ quốc tế lớn nhất tại Bỉ dịch và đăng trong số đầu xuân.





Kìa em!

Sóng gối đầu lên chân Đảo thở dài

Tay Sóng run run quờ vào ngực đá

Mắt sóng lờ mờ nhìn Đảo xanh xa lạ

Sóng nuốt vào lòng thời khao khát, hung hăng.

Ô hô!

Đảo giận tình đạp Sóng ngã vỡ trăng

Sóng chệnh choạng lăn quay thời hăm hở

Vươn ngực đá Đảo nhức cùng dang dở

Thôi hết thời lửa nhớ cháy ran nhau.



Ha ha!

Sóng nhoài theo Thuyền lầm lỡ nỗi yêu đầu

Không kịp nữa! Thuyền chạy ùa theo Gió

Cả đời Sóng lao đao vì Thuyền môi mọng đỏ

Với đôi mắt thời @4.0.biển xanh.



He he!

Sóng rã rời, trườn về Bờ trong nhàu nát mong manh

Tay sóng già nua nỗi gân tình gian dối

Bờ lật đật bế Sóng lên giường đầy tội lỗi

Dẫu Sóng bao năm bỏ má ấp tay kề.

Hi hi!

Ôi sóng ngày xưa – hôm nay – muôn đời sau vẫn thế

Đầu phau phau trắng tóc vẫn dậy tình

Sóng sẽ là Anh ghiền em – viên ma tuý xanh

Ghiền đôi mắt thời @4.0.biển xanh…Hic!

HỒN THIÊN TẠO



Tôi đã qua những cánh rừng sắp chết

Vắng bóng chim không tiếng thú gọi bầy

Nghe khóc lóc những hồn ma thú khát

Nghe căm hờn sôi sục những lòng cây.



Ai đã vắt cạn khô dòng sông suối?

Sỏi đá nằm khô khốc hoá đơn côi

Ai đã đốt rừng xanh mù mịt khói?

Tuổi cây tàn trong mắt thú lệ rơi!



Tôi gục xuống bên đục ngầu con suối

Nghe máu tanh nhuộm đỏ mắt hoàng hôn

Nghe rên rỉ từng loài chim mệt mỏi

Nghe van xin những bầy thú gọi hồn.



Xưa ta bỏ đói tình yêu nghẹt kiệt

Thời xanh tàn tan nát trái tim ơi!

Nay không thể để núi rừng rên xiết

Hồn thú kia mong gọi tái sinh đời.