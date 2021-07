Mảnh đất Tây Nguyên nắng gió được tác giả hồi tưởng bằng những câu thơ hào hùng mà vẫn chứa chan tình cảm.

TÂY NGUYÊN (ảnh minh họa: Internet)



Tôi đến Tây nguyên mùa cà phê chín

Lễ hội tưng bừng đường phố lung linh

Ngàn tia nắng reo vui ngàn điệu múa

Gió đại ngàn lồng lộng hát ca

Em gái Ê Đê núi rừng Buôn Ma Thuột

Mắt tròn xoe như mắt nai rừng

Tây nguyên hoàng hôn buông chầm chậm

Đêm rừng khuya ánh lửa bập bùng

Gió mơn man làm tóc em bay

Đêm tỉnh mịch nghe già làng kể chuyện

Trường ca Đăm San vẫn dài theo năm tháng

Khát vọng tự do nơi hùng vĩ núi rừng

Tiếng cồng chiêng vang vọng làng buôn

Hận ông trời: "Chống gậy hèo đến lo việc cưới hỏi"

Tục nối dây trói buộc con người

Đăm San đã chống lại lệnh trời

Và bị ông trời lấy ống điếu dài

Gõ đầu bảy lần làm chàng ngất lịm

Khi tỉnh lại trời buộc theo tục nối dây

Chàng phải từ bỏ người chàng yêu tha thiết

Tuân theo ý trời lấy hai người vợ cậu

Nhưng chàng vẫn chống lại cuộc hôn nhân

Bỏ về nhà chị rồi đi vào rừng sâu

Đăm San đã chặt ngã cây Smuk,

Cây của "linh hồn", cây của "tổ tiên"

Cây đã "sinh ra H'Nhí H'Bhi"

Khiến hai người vợ phải hai lần chết

Nhưng sau đó lòng chàng đau xót

Đã khóc thương thảm thiết vô cùng

Thương hai vợ được thần linh ban tặng

Để chàng có người nấu cơm ngon

Lo sắm thức ăn, dệt khố áo

Chàng đã van nài xin thần linh

Ban phép cho vợ chàng sống lại

Tình yêu mãnh liệt nàng H'Bhi H'Nhí

Khát vọng tự do chàng Đăm San

Hùng mạnh và uy vũ

Khuất phục cọp beo voi rừng hung dữ

Chiến thắng Mtao Grư và Mtao Mxây

Tù trưởng đã cướp H'Nhí vợ của chàng

Đăm San quả cảm đầy sức mạnh

"Một lần xốc tới vượt một đồi tranh.."

H'Nhí yêu chồng hơn cả dòng sông Sê rê Pok

Ném một miếng trầu cho Đăm San ăn tăng năng lượng

Gấp bội lần dũng mãnh uy nghi

Và chiến thắng vẻ vang hai tù trưởng

kiêu ngạo hơn sói bầy

Dân chúng lũ làng bên thua trận

Tự nguyện mang tôi tớ và của cải

Theo Đăm San tù trưởng vinh quang

Chàng ngày càng giàu hơn càng

mạnh hơn

Đăm San lòng tràn đầy khát vọng

Người tù trưởng sống cuộc đời cao rộng

Dám cầu hôn nữ thần mặt trời

Để có được một người vợ lẽ

Rất đẹp xinh và đầy quyền lực

Cuộc cầu hôn bất thành đau khổ

Vì nữ thần luôn luôn rực rỡ

Ánh sáng nàng tỏa khắp muôn phương

Nếu theo chàng Đăm San kiêu hãnh

Sức nóng của nàng sẽ đốt thiêu

Trái đất không gian cùng vạn vật

Trước khi chia tay với Đăm San

Nữ thần khuyên chàng chưa đi vội

Vì mùa này rừng Sáp đen lầy lội

Sẳn sàng đón rước các linh hồn

Nhưng vì chàng đã bị chạm trái tim

Phẫn nộ sục sôi và niềm kiêu hãnh

Bất chấp mọi hiểm nguy phía trước

Chàng quyết trở về mang theo mối hận tình

Khi băng qua rừng Sáp đen đầy nguy hiểm

Thú dữ rừng khuya nước độc ma thiêng

Chàng vẫn quyết chí băng băng

Nhưng sức lực cạn dần

Rồi chết giữa rừng sâu ma muội

Cay đắng thay sau khi chết

Hồn Đăm San bay về buôn làng đang chờ đợi

Nhập vào người chị ruột của chàng

Nàng có mang và sinh ra một bé trai

Rất khỏe mạnh giống Đăm San như đúc

Bé lại được đặt tên của cậu là Đăm San

Tục nối dây lại như vòng dây trói buộc

Thân phận con người vào tập tục cổ xưa

Khi Đăm San cháu vừa tròn một tuổi

H'Nhí H'Bhi mang lễ vật đến cầu hôn

Với mong ước linh hồn Đăm San mãn nguyện

Rộn rã buôn làng Ê Đê

Vang tiếng cồng chiêng trong ánh lửa bập bùng

Em gái Ê Đê nghe già làng kể chuyện

Tập tục ngày xưa giờ đã đổi thay

Mùa xuân đến ngày vui hạnh phúc

Say men rượu cần sóng sánh yêu thương

Trai gái buôn làng vẫn luôn gìn giữ

Hồn của đại ngàn "Trường ca Đăm San"

Đêm Tây nguyên nghe già làng kể chuyện

Hoài niệm cuộc tình sóng gió bi thương

Rất dữ dội như thác ngàn hùng vĩ

Rất đau thương như sự tích hoa dã quỳ

Tình yêu mãnh liệt nàng H'Bhi H'Nhí

Khát vọng tự do chàng Đăm San

Tôi đến Tây nguyên mùa cà phê chín

Lễ hội cà phê đường phố lung linh

Ngàn tia nắng reo vui ngàn điệu múa

Muôn sắc màu dân vũ năm châu

Cùng cả nước 54 dân tộc

Khắp ba miền đoàn kết yêu thương

Đã về đây vui mừng lễ hội

Tinh hoa đại ngàn hương vị cà phê

Tôi gặp lại em cô gái Ê Đê

Đôi mắt tròn xoe như mắt nai rừng

Em hôn tôi núi rừng chờ đợi

Hương vị đầu đời bát ngát Buôn Mê

Tháng 7/2019

Trương Hòa Bình