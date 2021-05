Dù chiêu thức không mới nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy, họ bị cuốn hút theo những phần thưởng hấp dẫn mà bên bán đưa ra.

Bà Hồ Mai Phi, ở Phạm Hùng, quận 8, TP HCM, khiếu nại đến Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP HCM về việc bị Công ty Truyền thông Hero One (không biết địa chỉ) lừa mua hàng trúng thưởng.

Trong đơn khiếu này, bà Phi kể mình có mua máy massage 11 đầu qua quảng cáo trên truyền hình và được người xưng là nhân viên của Hero One gọi điện thoại thông báo trúng thưởng tivi 60 inch và tủ lạnh 510 lít. Để được trúng thưởng, họ yêu cầu bà phải mua thêm một số sản phẩm để đủ tiêu chuẩn nhận quà.

Chưa hết, bà Phi còn được một người xưng tên Huy đại diện ban thanh tra công ty mẹ của Hero One bên Hàn Quốc chuyên cung cấp hàng và hỗ trợ cho đối tác tại Việt Nam nói Hero One đã làm sai chính sách nên công ty mẹ ở Hàn Quốc sẽ bồi hoàn cho bà Phi số tiền lên đến 140 triệu đồng. Cùng thời điểm, một người tên Hoàng Dũng, xưng là người của Hero One gọi điện thoại báo sẽ chuyển quà cho bà nhưng chờ mãi cũng không thấy quà, tiền.

Ông Nguyễn Hoàng Kháng ở quận Bình Thạnh, TP HCM bỏ ra hàng chục triệu đồng mua các sản phẩm từ Trung tâm mua sắm trực tuyến Go Shopping để mong trúng thưởng

Sau đó, bà Phi tiếp tục nhận điện thoại từ người tên Tuấn, Quốc An cho hay bà sẽ được nhận số tiền 211 triệu đồng chứ không phải 140 triệu đồng như thông báo trước đó. Để nhận số tiền trên, bà Phi phải mua tiếp vài món hàng nữa cho đủ chỉ tiêu.

Chưa hết, có người khác xưng là nhân viên công ty tivi shop báo tin sẽ tiến hành trao quà cho bà Phi thay cho công ty Hero One. Khi bà hỏi về số tiền 211 triệu đồng thì người này nói không biết.

Phản ánh tới Hội bảo vệ người tiêu dùng, bà Phi cho biết tổng số tiền mua nồi cơm, quạt máy, dầu gội, nhụy hoa nghệ tây... để đạt chỉ tiêu là hơn 200 triệu đồng.

Để tiếp tục "moi" thêm tiền khách hàng, họ tiếp tục thay phiên nhau hết người này đến người kia gọi điện thoại cho bà Phi hơn 300 cuộc gọi.

Ông N.V.H ở TP Thủ Đức cũng phản ánh về việc một người tự xưng là nhân viên của kênh mua sắm truyền hình trực tuyến của Đài truyền hình HTV2, qua số điện thoại 028.73001068, thông báo ông là một trong 5 số điện thoại được chọn trúng thưởng. Các phần thưởng gồm xe máy, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh.

Ông H. hỏi nhà đài này có địa chỉ ở đâu thì người này nói ở khu biệt thự thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức. Tuy nhiên, khi ông nói HTV2 không phải Đài truyền hình mà chỉ là một kênh của Đài truyền hình TP HCM (HTV) trụ sở trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP HCM thì người này cúp máy.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại diện Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP HCM cho biết thời gian qua hội nhận rất nhiều vụ khiếu nại về việc mua hàng trúng thưởng. Hội xác minh địa chỉ liên quan đến các vụ việc khiếu nại trên đều không có thật, kể cả số điện thoại cũng không có (nếu có cũng do người khác thuê bao lại). Do vậy, Hội khuyến cáo người tiêu dùng khi tiếp xúc với những người liên hệ mua hàng trúng thưởng cần phải hết sức cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Theo Người Lao động