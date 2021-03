Các đối tượng bán thẻ cào điện thoại giả chủ yếu có mệnh giá 100.000 đồng thường nhắm vào người già cả, không sành về công nghệ…

Ngày 3/3, Trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn thời gian gần đây xuất hiện thẻ cào điện thoại giả, chủ yếu có mệnh giá 100.000 đồng, gây thiệt hại và bức xúc cho nhiều người dân.

Xác minh cho thấy, bề ngoài loại thẻ này không có gì khác biệt so với thẻ cào thật, có đầy đủ số seri, mệnh giá tiền được in mới nguyên trên lớp bạc tại vị trí cào thẻ. Thế nhưng trên thực tế, đây là những chiếc thẻ đã qua sử dụng, đối tượng đã dùng một loại băng dính trên đó có phủ bạc, in sẵn mệnh giá rồi dán đè lên vị trí đã cào.

Xuất hiện thẻ cào điện thoại giả lừa đảo người dân tại thị trấn Hồ Xá.

Các thẻ giả bị phát hiện đều bóc được lớp băng dính này. Trước tình hình trên, Công an thị trấn Hồ Xá khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi mua thẻ cào điện thoại, nhất là phải kiểm tra kỹ tại vị trí seri và mệnh giá tiền.

Các đối tượng lừa đảo chủ yếu nhắm vào những người già cả, không sành về công nghệ, chọn nơi thiếu ánh sáng, tập trung đông người… để bán thẻ cào giả, thực hiện hành vi lừa đảo này.

Theo Công an Nhân dân