Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 26/8, Đội QLTT số 6, phối hợp Công an huyện Cần Giuộc và Công an xã Long Thượng, tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất tại địa chỉ ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do ông Châu Kế Cường làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở có 06 công nhân đang sản xuất dầu gió giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: EAGLE BRAND, MEDICATED OIL, GREEN HERB OIL.

Ông Châu Kế Cường chưa xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đoàn kiểm tra tạm giữ 336 chai dầu gió xanh thành phẩm, nhãn hiệu EAGLE BRAND MEDICATED OIL; 40 chai dầu gió xanh chưa thành phẩm (chưa có nhãn hiệu); 120 chai dầu gió trắng nắp vàng thành phẩm, nhãn hiệu GREEN HERB OIL; 990 lít dầu nguyên liệu màu xanh, màu đỏ, màu trắng; 2.588 vỏ chai dầu thủy tinh; 754 vỏ hộp giấy, 86 nắp chai nhựa, 337 tem, nhãn và một số dụng cụ dùng để sản xuất dầu gió giả như: máy pha trộn nguyên liệu, bàn sang chiết, bình sang chiết.

Hiện vụ việc đang được Đội QLTT số 6, phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh, làm rõ.

