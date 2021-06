Mạng xã hội đang xôn xao vụ bên trong chai serum The Ordinary được giới thiệu là bản Hàn lại có dòng chữ tiếng Việt. Nhiều người vội kiểm tra lại sản phẩm của mình và cũng tá hỏa trước điều này.

Mới đây, tài khoản M.H. đã chia sẻ về trải nghiệm mua mỹ phẩm xách tay của mình và nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm. Cô nàng săn sale chai serum The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% chỉ còn 145K, trong khi giá ban đầu là 205K từ một shop mỹ phẩm xách tay.

Khi bóc hộp, M.H. muốn “xỉu ngang” khi phát hiện dòng chữ tiếng Việt: “hộp 3.4x3.4x11.5 cm" bên trong chai serum được được quảng cáo là bản Hàn Quốc.

Bên trong hộp serum được giới thiệu là bản Hàn lại có dòng chữ tiếng Việt.

Đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, M.H nghi vấn mình đã mua nhầm hàng fake. Lập tức, nhiều netizen từng mua serum The Ordinary cũng nhanh chóng kiểm tra lại sản phẩm của mình và phát hiện tình trạng tương tự.

Nhiều netizen vội tag bạn bè của mình để cùng biết thông tin và kiểm tra lại lọ serum vừa mua. Hay “thảm thương” hơn, có bạn bình luận cho biết: “Rồi xong, xài sao giờ bùng mụn”.

Netizen tag bạn bè kiểm tra lại lọ serum của mình.

Câu chuyện hiện vẫn thu hút nhiều netizen quan tâm trên mạng xã hội vì nhiều bạn trẻ cũng ham rẻ, thường đặt mua ở các shop trên mạng hoặc sàn thương mại điện tử nhưng sản phẩm không ghi rõ nguồn gốc.

Trên những hội nhóm của tín đồ làm đẹp, từng có những chia sẻ để nhận biết serum The Ordinary thật và giả. Beauty blogger Trinh Meow cũng có chia sẻ giúp nhận biết đâu là hàng giả của loại serum này.

Theo kinh nghiệm của cô nàng, vỏ hộp serum The Ordinary giả sẽ có màu trắng tinh, trong khi vỏ hộp của hàng thật là màu trắng ngà. Kế đến, thông số in trên sản phẩm giả cũng không đầy đủ, nằm ở vị trí khác hẳn so với hàng chính hãng.

Beauty blogger Trinh Meow chia sẻ cách nhận biết hàng đểu dựa vào vỏ hộp. (Nguồn ảnh: Meow beauty)

Tuy nhiên với chiêu trò ngày càng tinh vi, thật giả dễ lẫn lộn và rất khó để người mua biết được đâu là hàng fake. Lời khuyên hữu hiệu đối với những netizen yêu làm đẹp là tỉnh táo giữ đầu lạnh trước những shop bán mỹ phẩm giá rẻ như cho, đặc biệt là trong những đợt siêu sale.

Những lời quảng cáo như “Hàng xách tay” nhiều khi là chiêu trò “đánh lận con đen”, dễ khiến người mua tin tưởng được xài hàng xịn nhưng càng sử dụng chỉ thấy lên mụn. Chẳng thà mua một món mỹ phẩm chính hãng có giá hơi đắt nhưng đi đôi chất lượng, còn hơn ham rẻ lại vớ phải hàng giả dễ gây hại đến làn da hay sức khỏe.

Theo Hoa học trò/ Tiền phong