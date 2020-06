Cục Quản lý Dược vừa có văn bản về việc đình chỉ lưu hành thuốc chống dị ứng SEBEMIN và thuốc trị tăng huyết áp Young II Captopril do không đảm bảo chất lượng.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu trong thời hạn 6 tháng, viên nén SEBEMIN (Bethamethason 0.25mg và d- Chlopheniramin maleat 2mg) do Công ty Crown Pharm. Co. Ldt. (Korea) sản xuất, Công ty Pharmix Corporation đăng ký bị thu hồi bắt buộc do vi phạm chất lượng mức độ 2 của quy định pháp luật.

Một loại thuốc khác cũng bị thu hồi là viên nén Young II Captopril (Captopril 25mg) do Công ty Young II Phar Co. Ltd. (Korea) sản xuất, Công ty TNHH Dược phẩm Nam Hân đăng ký.

Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc phối hợp với nhà sản xuất gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng 2 loại thuốc này và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm.

Cùng với đó, cơ quan này yêu cầu các sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, y tế các ngành được chỉ đạo thông báo cho các cơ sở kinh doanh và sử dụng thu hồi các loại thuốc nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện, xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo văn bản của Cục Quản lý Dược, bên cạnh việc thu hồi, đình chỉ lưu hành hai sản phẩm nêu trên, Cục sẽ ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ban hành quyết định đối với các DN liên quan tới hai sản phẩm nêu trên.

Được biết, SEBEMIN là thuốc được chỉ định sử dụng trong các trường hợp dị ứng đường hô hấp, dị ứng da và mắt, những bệnh viêm mắt cần chỉ định hỗ trợ bằng corticosteroid toàn thân. Trong khi Young II Captopril là thuốc được chỉ định dùng trong điều trị tăng huyết áp, suy tim.

Theo Hải quan online