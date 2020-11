Tin vào các loại kẹo giảm cân ngoại nhập được quảng cáo làm từ chocolate, nhiều người không biết rằng đang nạp vào người nhiều chất cấm.

Bán tràn lan kẹo chứa chất cấm

Mới đây, cơ quan Khoa học y tế Singapore (HAS) thông báo đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế Việt Nam) về việc phát hiện các loại kẹo như Hamer Candies, Coco Curv, Choco Fit, Kimiso Dark Chocolate và một số loại bột giảm cân như Nutriline Thinsline, Nutriline Cleansline, Wholly Fitz… chứa tân dược cấm sử dụng như N-desmethyl tadalafil, sibutramine và sennoside.

Kẹo Hamer được cảnh báo chứa chất cấm nhưng vẫn được bày bán tại các cửa hàng ở TPHCM

Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã tiến hành rà soát nội bộ. Kết quả, từ tháng 9/2014 đến nay, các sản phẩm trên chưa được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cấp công bố vào Việt Nam, đồng thời cục cũng đã đưa ra cảnh báo. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, các sản phẩm trên vẫn đang được bày bán tại các cửa hàng ở TPHCM, nhiều loại còn được giảm giá từ 10-30% để thu hút người tiêu dùng.

Trên đường Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, có một số cửa hàng chuyên bán các sản phẩm sâm, trong đó có loại kẹo sâm Hamer - loại kẹo nằm trong danh sách bị cảnh báo có chứa chất cấm. Tại cửa hàng Phố Sâm trên đường này, nữ nhân viên thao thao nói về công dụng của kẹo Hamer như giúp nam giới tăng cường sinh lực, tăng hiệu quả trong quan hệ tình dục, giúp phụ nữ giảm cân, có vóc dáng thon gọn nhờ đốt nhiều năng lượng.

Kẹo này được giới thiệu nhập từ Mỹ, có giá 450.000 đồng/hộp năm viên; hoặc giá 2,2 triệu đồng/hộp 32 viên. Nếu mua lẻ, giá kẹo là 100.000 đồng/viên. Dù hàng ngoại nhập nhưng toàn bộ sản phẩm tại đây không có nhãn phụ theo quy định, thông tin doanh nghiệp sản xuất in trên sản phẩm cũng không rõ.

Tại cửa hàng Thịnh Phát cách đó không xa, kẹo sâm Hamer được giới thiệu là hàng của Mỹ và Malaysia. Theo quan sát của chúng tôi, lượng khách vào cửa hàng này mua khá nhiều, chủ yếu là khách nữ. Khi hỏi có biết đây là loại kẹo chứa chất kích dục không, những người được hỏi đều lắc đầu.

Tại nhà thuốc Minh Hương trên đường Tô Hiến Thành, Q.10, kẹo sâm Hamer được bán sỉ và lẻ, có tặng thêm kẹo cường dương ngựa Thái. Theo người bán, cửa hàng luôn cập nhật mẫu kẹo sâm Hamer mới nhất, lô mới có mã số K367L8, vỏ viên kẹo sâm Hamer được in hình bông hoa bảy màu trùng khớp với vỏ hộp. Trên thị trường, kẹo sâm Hamer bị nhái rất nhiều nên nhà sản xuất phải thay đổi mẫu mã liên tục để các cơ sở làm nhái không theo kịp. Đơn vị nào còn bán mẫu Hamer đời đầu tiên chắc chắn là nhái.

Người này còn hướng dẫn chúng tôi cách phân biệt: kẹo sâm Hamer thật có vỏ màu đỏ sẫm, có in mã số và in chìm nhiều dòng chữ Hamer, còn kẹo nhái có vỏ màu đỏ tươi, không có mã số và không có nhiều chữ Hamer in chìm. Khách mua ba viên kẹo sâm Hamer trở lên sẽ được giao hàng miễn phí, hàng được gói kín, không ghi tên sản phẩm và bảo mật thông tin khách hàng.

Trên một số sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Sendo, kẹo sâm Hamer được rao bán với giá chỉ 150.000-170.000 đồng/3 viên, 47.000-70.000 đồng/viên nhưng không có nhiều thông tin về sản phẩm.

Các loại kẹo chocolate giảm cân như Coco Curv, Choco Fit, Kimiso Dark Chocolate… hiện cũng đang được bán đầy ở các cửa hàng và trên “chợ mạng”. Tại nhà thuốc 115 trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, sản phẩm Choco Fit được bày bán đầy trên kệ với giá 1,18 triệu đồng/hộp nhưng giảm còn 590.000 đồng/hộp. Nhân viên tại đây khẳng định, sản phẩm có nguồn gốc từ Nga, được công ty ở Việt Nam nhập về. Khi được hỏi thông tin về công ty nhập khẩu, nhân viên chỉ nói qua loa là Công ty Trang Anh. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa công bố nhập khẩu cho sản phẩm này.

Cơn sốt giảm cân bằng kẹo chocolate

Các sản phẩm giảm cân dạng kẹo chocolate hiện đang thu hút nhiều khách hàng do được thổi phồng công dụng như “ăn vặt mà vẫn giảm cân thần tốc, ngừa ung thư”.

Tại cửa hàng mỹ phẩm Thảo trên đường Đoàn Văn Bơ, Q.4, nhân viên khuyên chúng tôi nên dùng loại kẹo giảm cân có tên Chokolade Vægttab, giá 850.000 đồng/hộp, được cho là của Đan Mạch. Kẹo được giới thiệu thơm ngon, dễ ăn, đặc biệt là có khả năng thần kỳ, người dùng có thể giảm được 7-10kg.

Không ít người tiêu dùng vẫn tìm mua các sản phẩm chất lượng không rõ ràng, bất chấp những cảnh báo rủi ro an toàn sức khỏe

Trên thị trường, còn có nhiều loại kẹo, bột chocolate giảm cân ngoại nhập được quảng cáo là các ngôi sao hàng đầu ở nước ngoài đang sử dụng như Chocolate Slim, Figo Dark Chocolate, SlimFast Keto Chocolate… Tất cả đều quảng cáo chứa thành phần tự nhiên, ăn hằng ngày, giúp giảm từ 4-10kg/tháng. Nhiều bạn trẻ tin rằng, các loại kẹo, bột chocolate giảm cân này chỉ chứa chocolate, sẽ không gây hại đến sức khỏe như các loại thuốc giảm cân thông thường, nhưng họ không biết thành phần trong sản phẩm gồm những gì, có chứa chất cấm hay không vì không có thông tin về công ty sản xuất, nhà nhập khẩu và phân phối trên bao bì sản phẩm.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ (Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia, thuộc bang California, Mỹ, cố vấn khoa học của tổ chức Ruy Băng Tím) cho rằng, những sản phẩm giúp giảm cân “ào ào” đều chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein. Sự hiện diện của hai chất này làm cho người sử dụng có cảm giác chán ăn và tăng nhu động ruột để đại tiện. Đây là cơ chế giảm cân phản khoa học và có hại cho sức khỏe. Hơn nữa, đây là hai chất cấm, sibutramine có thể gây rối loạn tim mạch và phenolphthalein có thể gây ung thư.

Tại Việt Nam, vào năm 2010, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi, rút số đăng ký của tất cả thuốc chứa hoạt chất sibutramine.

Theo Phụ nữ TP HCM