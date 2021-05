Tư vấn tiêu dùng icon 18/03/2021 18/03/2021

Các bác sĩ da liễu cảnh báo đã có nhiều trường hợp trẻ bị viêm da do tã lót hoặc viêm da tiếp xúc do bỉm. Thậm chí, nhiều trẻ bị nấm do thường xuyên sử dụng các loại bỉm/ tã không đạt chất lượng.