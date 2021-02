Chọn được một cây quất đẹp và bền để bày trong những ngày đầu tiên của năm mới không chỉ mang không khí Tết, mùa xuân về mà còn mang lại may mắn, sung túc, thành đạt trong năm mới tới gia đình.

Cùng với hoa đào, hoa mai, chơi quất cảnh quất ngày Tết cũng là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong dịp tết cổ truyền của người Việt Nam. Những cách dưới đây sẽ giúp các bạn chọn mua được cây quất đẹp và bền để đón tết.

Thời điểm mua quất cảnh đón Tết

Theo quan niệm của những người chơi cây cảnh, một cây quất cảnh đẹp phải hội tủ đủ tứ quý: quả xanh, quả chín, lá xanh, lộc, hoa. Khi mua quất bạn nên chọn tại vườn để được thoải mái lựa chọn, giá cả hợp lý và đảm bảo hơn.

Thời điểm mua cây quất phù hợp nhất là khoảng từ 24 – 26 Tết để lựa được cây đẹp.

Kinh nghiệm tránh mua phải cây quất gắn quả giả trong dịp Tết

Để cây quất sum xuê, đẹp hơn và "được giá" nhiều quả xanh, quả chín, một số người bán thường dùng mẹo gắn thêm quả giả hay các cành lộc, cành hoa... Nếu lựa chọn không kỹ, rất có thể bạn mua phải những cây quất đã bị "mông má" lại. Vì thế, khi chọn, bạn nên cầm phần thân và rung nhẹ toàn bộ cây quất. Nếu quả, lá vẫn giữ trên cành là bạn đã chọn được cây quất đẹp để đón chào năm mới.

Đồng thời, khi mua cây quất, nên lựa chọn những địa chỉ bán cây, nhà vườn uy tín. Nếu có thể, bạn nên vào tận vườn để chọn mua được những cây quất phù hợp nhất.

Nếu có thể, bạn nên vào tận vườn để chọn mua được những cây quất phù hợp nhất. Ảnh: TTXVN

Bạn có thể lựa chọn cây quất có dáng thông, uốn thế hoặc để tự nhiên không gò ép. Điều quan trọng là tán phải cân đối, và phù hợp với không gian trưng bày trong nhà. Nên chọn cây có gốc cứng cáp, thân thẳng.

Tùy theo từng không gian để chọn dáng cây quất phù hợp

Chọn lá và quả quất

Bạn nên chọn cây quất có lá to, xanh đậm, tươi tắn, quả to tròn sáng bóng. Nên chọn cây có độ sai quả vừa phải và có một ít quả xanh, quả ương. Bên cạnh đó, cây quất đẹp còn cần có thêm lộc non và hoa, nụ.

Không nên chọn cây lá vàng nhỏ, quả bé. Đó là cây quất đang có biểu hiện của hiện tượng thối rễ. Khi mua về cây sẽ dễ bị héo, tàn và nhanh rụng lá, quả.

Hoa, lá, quả là những dấu hiệu để nhận biết cây quất đẹp Cách chăm sóc cây quất cảnh đón Tết

Sau khi mua cây quất về, nên chọn chậu có kích thước lớn hơn bầu cây để trồng cây quất. Trước khi chuyển bầu vào chậu, bạn có thể lót rơm hoặc xỉ xuống đáy chậu giúp cây không bị úng nước gây thối rễ. Phía trên chậu có thể xếp lớp đá cuội trắng, đá nhỏ hoặc cát vàng… để trang trí.

