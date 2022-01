Cam Ranh Bay Hotels & Resorts đã chọn lựa những nhà phân phối uy tín khắp cả nước trở thành cầu nối đưa dự án gần hơn với khách hàng.

Ngày 29/12, tại Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts ký kết hợp tác chiến lược với 12 nhà phân phối 3 miền, gồm: Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, Công ty CP BĐS Thế Kỷ (Cenland), Công ty CP KD BĐS Hải Phát, Công ty CP BĐS Mland Pro, Công ty CP Đầu tư BĐS TC Land, Công ty CP BĐS Era Viet Nam, Công ty CP Alphaland, Công ty TNHH Gia Phát Investment, Công ty CP BĐS Đất xanh Plus, Công ty CP BĐS Era Capital, Công ty CP Địa Ốc Mai Việt, Công ty CP TM&DV BĐS An Vượng Land.

Đại diện các đơn vị ký kết trở thành nhà phân phối chiến lược của dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác phát triển lâu dài, hứa hẹn cung cấp cho khách hàng thượng lưu những dịch vụ chăm sóc khác biệt tại dự án.

“BĐS hàng hiệu” phiên bản giới hạn

Cam Ranh Bay Hotels & Resorts được quy hoạch chỉn chu với số vốn đầu tư lên đến 30.000 tỷ đồng tại thiên đường nghỉ dưỡng Bãi Dài, Cam Ranh - vịnh biển nước sâu từng được xếp hạng nhất trong danh sách những bãi biển đẹp do National Geographic bình chọn. Từ dự án, chỉ mất 5 phút để đến sân bay quốc tế Cam Ranh, 30 phút di chuyển vào trung tâm TP. Nha Trang và các tiện ích ngoại khu…

Cam Ranh Hotels & Resorts còn là dự án hiếm hoi có 100% sản phẩm view hướng biển, hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư đầy tiềm năng.

BĐS hàng hiệu giúp việc trải nghiệm riêng tư và trải nghiệm giữa cộng đồng tinh hoa trở nên tương đồng, gần gũi

Được quy hoạch trú trọng đến không gian riêng tư đảm bảo tầm nhìn kết nối với thiên nhiên trải dài hơn 13ha, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts xây dựng 175 căn biệt thự, siêu biệt thự, được vận hành bởi đơn vị uy tín quốc tế.

Dự án được vận hành bởi thương hiệu quốc tế

Theo nghiên cứu mới nhất của Savills World Research, bất chấp tác động của Covid -19, BĐS hàng hiệu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 230% trên toàn cầu. Một trong 3 yếu tố tác động trực tiếp đến giá trị và mức tăng trưởng là vị trí, tiện ích, và tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ gắn liền với thương hiệu quản lý. Đây là lý do Cam Ranh Bay Hotels & Resorts tự tin khẳng định vị thế khi là dự án được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế tại Bãi Dài.

Giá trị của BĐS không chỉ phụ thuộc vào vị trí mà còn phụ thuộc rất lớn vào đơn vị quản lý vận hành

Cam Ranh Bay Hotels & Resorts đã “chọn mặt gửi vàng” cho những tên tuổi danh tiếng trên thị trường như Salling Club Leisure Group - Đơn vị vận hành quốc tế hàng đầu Đông Nam Á với hơn 25 năm ghi dấu trên thị trường cùng hàng loạt dự án, chuỗi tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí ven biển tầm cỡ tại Phú Quốc, Nha Trang, Cam Ranh, Hạ Long… Đơn vị này sẽ vận hành 175 biệt thự và siêu biệt thự biển.

Trải nghiệm cảm tác Hy Lạp độc đáo

Tờ Vogue từng đánh giá “sức khỏe đang trở thành một biểu tượng mới của sự xa xỉ”. Giới thượng lưu thường có xu hướng đầu tư vào sức khỏe, nhất là trong bối cảnh đại dịch phức tạp. Do đó, giới siêu giàu ngày càng khắt khe hơn trong việc chọn lựa sở hữu một second home cho mình.

Nét độc đáo từ kiến trúc, hòa quyện với vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên cùng sự chăm chút tinh tế từ bàn tay con người mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu sâu sắc.

Với tâm huyết mang đến một thiên đường nghỉ dưỡng độc đáo, riêng tư, an toàn lấy cảm hứng từ hòn đảo lãng mạn, xinh đẹp bậc nhất của Hy Lạp - Santonni, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts hướng đến những trải nghiệm khơi gợi xúc cảm, từ thiết kế hoàn hảo mang hơi thở riêng biệt của vùng đất Hy Lạp đầy huyền diệu với gam màu trắng - xanh cobalt, cột kiểu Doric tráng lệ và cổ điển, cho đến chất liệu tự nhiên trong nội thất, tạo nên một Hy Lạp sống động, rực rỡ hiện hữu trong từng bước chân.

Kiến trúc độc đáo, vị trí thuận lợi cùng sự chung tay “chăm sóc” từ những thương hiệu vận hành tầm cỡ quốc tế, bảo trợ từ ngân hàng VietinBank và các nhà phân phối uy tín, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts hứa hẹn trở thành một biểu tượng nghỉ dưỡng, đầu tư tuyệt vời tại Bãi Dài - Canh Ranh.

Công ty TNHH New World Capital - Nhà tư vấn và Phát triển dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts Website: https://camranhbays.vn/ Hotline: 0902 454 998

Bùi Huy