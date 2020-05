Ngày 23/5/2020, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding đã đón nhận quyết định của Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận hai khách sạn nghỉ dưỡng Movenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Lễ đón nhận chứng nhận tiêu chuẩn 5 sao cho khu nghỉ dưỡng Radisson Blue

Eurowindow Holding đồng thời đón chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam công nhận Movenpick Resort Cam Ranh là “Khu Du lịch và Nghỉ dưỡng mang đậm giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam” và Radisson Blu Resort Cam Ranh là “Khu Du lịch và Nghỉ dưỡng gắn liền với truyền thống văn hóa bản địa Việt Nam”.

Movenpick được chứng nhận là khu du lịch nghỉ dưỡng mang đậm giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam

Movenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh là sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Eurowindow Nha Trang - thành viên của Eurowindow Holding. Quần thể du lịch nghỉ dưỡng này tọa lạc tại trái tim Bãi Dài, Cam Ranh - một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo bình chọn của Tạp chí National Geographic.

Sau khi chính thức khai trương vào ngày 07/12/2019, Movenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh đã nhanh chóng trở thành điểm đến ưa thích của nhiều du khách nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên tuyệt mỹ với thiết kế thông minh đảm bảo toàn bộ các villas, condotel, các phòng khách sạn đều hướng biển trực diện cũng như kiến trúc độc đáo đan xen tinh tế phong cách châu Âu hiện hiện đại với nét văn hóa bản địa.

Nếu như ở Movenpick Resort Cam Ranh là nét văn hóa Chăm-pa đặc trưng của Khánh Hòa thì ở Radisson Blu Resort Cam Ranh là sắc màu của cuộc sống làng chài ven biển.

Movenpick Resort Cam Ranh rộng 22,8 ha, bao gồm 118 căn biệt thự cao cấp, 250 phòng khách sạn sang trọng và 132 căn hộ nghỉ dưỡng tiện nghi cùng đa dạng các dịch vụ vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp như: Khu vui chơi mạo hiểm, Khu thể thao ngoài trời, Ốc đảo Sức sống mới Spa & Beauty, Bể bơi, Hệ thống máng trượt liên khu, Beach Club, đặc biệt là tổ hợp giải trí đỉnh cao tại Làng Thụy Sỹ với Nhà hàng bia tươi, Night Club, Dancing Club, Karaoke, siêu thị mini, Billiard, bóng bàn và trung tâm Fitness. Khu nghỉ dưỡng này do Tập đoàn khánh sạn hàng đầu thế giới là Accor Hotel quản lý, vận hành.

Trong khi đó, Radisson Blu Resort Cam Ranh do Tập đoàn Radisson Hotel Group vận hành - quản lý, có diện tích 11,4 ha, bao gồm 36 căn villas và 250 phòng khách sạn hiện đại, sang trọng cùng nhiều dịch vụ tiện ích đẳng cấp như: Trung tâm hội nghị có sức chứa khoảng 600 người, Hôn lễ đường The Light Blu với thiết kế hiện đại và mang đậm tính nghệ thuật, Executive Lounge với nhiều hoạt động giải trí cao cấp hay The Blu Wellness với các dịch vụ spa, massage, xông hơi thư giãn, trị liệu, chăm sóc sắc đẹp tiêu chuẩn Quốc tế.

Sau quá trình kiểm tra, khảo sát và đối chiếu các tiêu chuẩn, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã ký quyết định số 44/QĐ-TCDL và 45/QĐ-TCDL ngày 16/01/2020 công nhận Khách sạn Nghỉ dưỡng Movenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh đạt tiêu chuẩn 5 sao. Tiêu chuẩn này được đánh giá thông qua các tiêu chí: vị trí, kiến trúc; trang thiết bị, tiện nghi phục vụ; dịch vụ và mức độ phục vụ; nhân viên phục vụ; vệ sinh.

Ngày 20/5/2020, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã công nhận Movenpick Resort Cam Ranh là Khu du lịch và nghỉ dưỡng mang đậm giá trị văn hóa dân tộc và Radisson Blu Resort Cam Ranh là Khu du lịch và Nghỉ dưỡng gắn liền với truyền thống văn hóa bản địa Việt Nam, đây sẽ là một dấu ấn quan trọng để hai khu nghỉ dưỡng nâng cao uy tín, hình ảnh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển du lịch ở Cam Ranh và Khánh Hòa trong thời gian tới.

Toàn cảnh 2 khu nghỉ dưỡng

Lệ Thanh