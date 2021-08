Lượng tìm kiếm tăng vọt trong quý I và II/2021 cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường BĐS Bình Dương. Đặc biệt, mức độ quan tâm và giá nhà của thị trường này lại “bật dậy” mạnh mẽ sau mỗi đợt Covid-19.

Sau mỗi đợt dịch, giá nhà có xu hướng tăng cao

Năm 2020 Bình Dương bùng nổ nguồn cầu và cung, cũng là thời điểm giá BĐS liên tục “lập đỉnh”. Giá căn hộ có giai đoạn tăng lên 40 - 45 triệu đồng/m2.

Nhà đầu tư kỳ vọng khả năng sinh lời ở BĐS Bình Dương

Do nhiều yếu tố khách quan tác động, từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường Bình Dương bắt đầu ổn định trở lại. Theo DKRA Việt Nam, mức giá căn hộ sơ cấp trung bình hiện tại Bình Dương khoảng 36,8 triệu/m2. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là mức giá hấp dẫn cho cả người mua nhà và giới đầu tư.

Thực tế cũng cho thấy tỷ lệ % tăng giá của nhà đất Bình Dương tăng khá những năm gần đây. Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, tỷ lệ tăng giá của Bình Dương từ quý IV/2020 - quý I/2021 đối với chung cư là 3,6%, đất nền là 11,8%. Đặc biệt, sau mỗi đợt dịch, giá lại cao hơn. So với cuối năm trước, giá đất nền đầu năm 2021 tại Dĩ An tăng 21%, tại Thủ Dầu Một tăng 19%.

Phối cảnh ban công căn hộ với tầm nhìn thông thoáng của dự án SORA gardens II

Đó là lý do vì sao nhà đầu tư không ngừng kỳ vọng đối với khu vực này. Bất chấp mùa dịch, mức độ quan tâm đối với thị trường Bình Dương trong quý II/2021 tăng 23% so với quý I, cao hơn tất cả các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Bình Phước…

Tính đến tháng 6/2021, Bình Dương đạt tổng số vốn đăng ký đầu tư 36,5 tỷ USD, giữ vững vị trí top 3 đầu tàu vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Vì vậy, nơi đây đã thu hút hàng chục nghìn người nước ngoài về sống và làm việc. Phân khúc khách hàng này có nhu cầu tìm kiếm nơi an cư chất lượng, gần nơi làm việc để thuận tiện di chuyển, đồng thời đáp ứng tiêu chí không gian sống xanh - sạch - an toàn và đầy đủ các tiện ích tại chỗ.

Lợi thế vị trí, chất lượng Nhật Bản giúp tài sản tăng trưởng ổn định

Những thuận lợi trên là cơ hội cho các dự án nhà ở gần khu công nghiệp lớn như Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát… có thể sinh lời ổn định nhờ cho thuê lâu dài với mức giá cao. Đơn cử, dự án SORA gardens II được bảo chứng bởi tập đoàn Tokyu - đơn vị phát triển đô thị với hơn 100 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Tokyu hợp đã tác với Tổng Công ty Becamex IDC lập liên doanh Becamex Tokyu. Becamex Tokyu là chủ đầu tư khu đô thị cao cấp Tokyu Garden City nổi tiếng tại Thành phố mới Bình Dương. Mười năm qua, đơn vị này đã phát triển hàng loạt thương hiệu nhà ở chất lượng Nhật Bản như: MIDORI PARK The VIEW; SORA gardens I, II; nhà phố HARUKA.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Vị trí đắc địa ngay cửa ngõ thành phố mới, cùng uy tín chất lượng Nhật Bản đã giúp hơn 85% số lượng căn hộ SORA gardens II được hấp thụ nhanh chóng. Đáng chú ý, dù giá vật liệu xây dựng tăng hơn 40% nhưng chủ đầu tư vẫn giữ đúng cam kết về chất lượng và tiến độ công trình. Với giá từ 31 triệu đồng/m2, đây là dự án có mức giá cạnh tranh trong phân khúc căn hộ cao cấp đang chào bán trên thị trường”.

Phối cảnh không gian BBQ - nơi giao lưu, kết bạn lý tưởng

SORA gardens II là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên của Tập đoàn Tokyu áp dụng công nghệ nhà thông minh Smart Home, giúp cư dân điều khiển công năng của ngôi nhà dễ dàng. Với hệ thống thang máy phân tầng có cấp độ bảo mật cao, chỉ cư dân mới có thể đi đúng vào tầng căn hộ của mình, đảm bảo về an ninh và riêng tư.

Theo đại diện chủ đầu tư, thiết kế hình chữ X của tòa nhà mở ra góc nhìn rộng đón ánh sáng và gió tự nhiên cho căn hộ. Đặc biệt, hệ thống phòng tập gym, khu vui chơi, BBQ ngoài trời… tại tầng 4 sẽ mang đến cho cư dân một không gian thư giãn riêng tư và an toàn.

Phối cảnh sảnh đón khách sang trọng - giá trị cộng thêm tinh tế cho cư dân

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, nằm kế bên dự án trung tâm thương mại lớn trong khu vực, dự án SORA gardens II sở hữu lợi thế đầu tư cho thuê và là tài sản tăng trưởng bền vững, với tỷ suất sinh lời bình quân cho thuê căn hộ dự kiến tại SORA gardens II đạt 7,5 - 8%, cao hơn mức 5 - 6% tại thị trường TP.HCM. Dự án đã hoàn thành và chỉ còn một số căn cuối cùng ưu đãi tặng bộ 3 máy lạnh Daikin cho khách hàng sở hữu căn hộ ngay từ hôm nay.

Thanh Lộc