Mô hình “biệt thự vịnh đảo” Vinhomes Star City lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa, mang đến không gian sống biệt lập, tiện ích và đẳng cấp cho giới thượng lưu, tinh hoa nơi đây.

Kinh tế phát triển tạo đà mở rộng các dự án BĐS

Theo thông tin của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, 9 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 2,66% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 6,38%. Vốn đầu tư toàn xã hội tính chung 9 tháng năm 2020 ước tính đạt khoảng 1.445 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đã nhận quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án, với tổng mức đầu tư 56.758 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ đối với 15 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký 285.177 tỷ đồng.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Những con số biết nói trên cùng cơ sở hạ tầng được đầu tư liên tục, hệ thống giao thông thuận lợi với quy hoạch đô thị hiện đại, bền vững, bao gồm đầy đủ loại hình đã cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ của Thanh Hóa nói chung, nguồn sinh lời hấp dẫn của giới đầu tư bất động sản trong và ngoài nước nói riêng.

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế kéo theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của giới thượng lưu xứ Thanh với nhu cầu về không gian sống sang trọng - nơi được quy hoạch với hệ sinh thái trong lành và chuỗi tiện ích liền kề hoàn hảo. Không còn muốn chen chúc trong trung tâm ồn ào, người giàu có xu hướng “khai phá” những mảnh đất tiềm năng, xây dựng nên một thành phố thu nhỏ nơi quy tụ giới thượng lưu và tinh hoa cùng đẳng cấp.

Biệt thự vịnh đảo - nơi hội tụ của giới tinh hoa xứ Thanh

Dù thành công ở nhiều lĩnh vực riêng nhưng những người thành đạt nói chung đều gặp nhau ở “gu” chọn nhà ở. Đó cần là nơi vừa hài hòa trong kiến trúc, vừa hiện đại lại đảm bảo tính phong thủy, cao cấp và riêng biệt.

Câu “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” nay còn kèm theo đó là những tiêu chuẩn khắt khe khác như: không gian sống xanh, riêng tư, an ninh, hệ sinh thái và chuỗi tiện ích đẳng cấp, những hàng xóm cùng đẳng cấp để tạo nên môi trường sống thượng lưu.

Phân khu The Legend Palace

Dự án Vinhomes Star City của “ông lớn” Vingroup thấu hiểu vào nhu cầu nhà ở đẳng cấp, đón đầu xu hướng biệt thự vinh đảo của thế giới, tạo nên không gian sống dành cho giới nhà giàu Thanh Hóa. Theo chia sẻ từ đại diện Vinhomes, dự án này nhận nhiều sự quan tâm từ khi ra mắt.

Thềm ngắm cảnh, một góc thơ mộng tại dự án Vinhomes Star City Thanh Hóa

Nằm tại “trái tim” của dự án, phân khu The Legend Palace gồm biệt thự đơn lập và song lập, có diện tích lớn, nằm bên kênh đào xanh mát, mô phỏng khung cảnh tuyệt mỹ 2 bờ sông Venice thơ mộng nước Ý. Vị trí “vịnh đảo”, hệ thống hạ tầng nội khu hiện đại, giao thông rộng mở, vừa đảm bảo riêng tư vừa tăng kết nối cho cư dân ở khu đô thị mang phong cách châu Âu sang trọng, đẳng cấp.

Biệt thự tại The Legend Palace

Đại diện Vinhomes cho biết, chủ nhân của những căn biệt thự The Legend Palace còn được tận hưởng những đặc quyền xứng tầm như chuỗi tiện ích cao cấp từ cảnh quan đến dịch vụ. Với quy hoạch vịnh đảo biệt lập, phân khu được thiết kế 2 cổng chính, trang bị bốt an ninh có công nghệ camera cảm nhiệt 24/24, giúp chủ nhân có thể an tâm sống. Diện tích mỗi căn biệt thự rộng lớn từ 162 - 407m2 để gia chủ thỏa sức lựa chọn phong cách nội thất.

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Không chỉ mang lại không gian sống theo các phong cách châu Âu ấn tượng, Vinhomes Star City còn cung cấp những tiện ích sang trọng, đẳng cấp quốc tế như: trường liên cấp Vinschool, khu thương mại dịch vụ, hồ sinh thái, bể bơi mái vòm phong cách resort, sân tập thể thao… tạo nên sự cân bằng giữa giá trị sống hiện đại và không gian nghỉ dưỡng cao cấp ngay trong lòng thành phố Thanh Hóa sầm uất.

