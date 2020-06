Sự kiện mở bán phân khu Sapphire Parkville thuộc dự án đại đô thị Vinhomes Smart City thu hút hàng nghìn khách tham dự và hơn 100 căn hộ đã được giao dịch thành công.

Sự kiện Green Code - mở bán phân khu Sapphire Parkville thuộc dự án Vinhomes Smart City đã thu hút hàng nghìn khách hàng tham dự

Chủ đầu tư uy tín, chính sách siêu hấp dẫn

Hơn 100 giao dịch được thực hiện trong chưa đầy 3 giờ diễn ra sự kiện cuối tuần qua đã cho thấy sức nóng của Sapphire Parkville trên thị trường, đồng thời tái khẳng định các sản phẩm của Vinhomes luôn là món hàng hấp dẫn mà mọi khách hàng đều muốn sở hữu.

Chương trình bốc thăm trúng thưởng luôn được các khách hàng chào đón

Không chỉ nhận được sự tư vấn trực tiếp từ phía chủ đầu tư, trải nghiệm các tiện ích tại đại đô thị Vinhomes Smart City, ngay tại sự kiện, hàng nghìn khách hàng tham gia sự kiện đã có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình bốc thăm trúng thưởng. Trong đó, 3 giải đặc biệt là quyền mua căn shophouse với giá trị đầu tư sinh lời rất hấp dẫn cùng rất nhiều phần quà giá trị và hữu ích khác.

Hàng ngàn khách hàng đến tham dự sự kiện mở bán để chọn cho mình ngôi nhà ưng ý

Chia sẻ tại sự kiện, đa phần khách hàng đánh giá cao về tiến độ, chất lượng, tiện ích và đặc biệt là những chính sách ưu đãi đang áp dụng.

Chị Nguyễn M.T (Đống Đa, Hà Nội), một trong những khách hàng đã nhanh tay ký hợp đồng trong ngày mở bán cho biết: “Tôi mua ở Sapphire Parkville vì đang có nhu cầu đổi sang một căn hộ rộng rãi hơn, tiện nghi hơn để đón con đầu lòng. Chủ đầu tư uy tín, tiện ích đồng bộ, đường xá đi lại thuận tiện, thêm nữa là chính sách ưu đãi hấp dẫn, phù hợp với vợ chồng trẻ chưa có quá nhiều tích lũy như chúng tôi”.

Khách hàng được tư vấn chu đáo về dự án từ các tư vấn viên chuyên nghiệp

Như chia sẻ của chị M.T, chính sách ưu đãi hấp dẫn chính là một trong những điểm thu hút nhiều khách hàng tới dự án. Theo thông tin mới nhất từ phía chủ đầu tư, khách hàng mua căn hộ S4.02 thuộc phân khu Sapphire Parkville của dự án Vinhomes Smart City tới đây sẽ chỉ cần thanh toán 10% là có thể ký hợp đồng mua bán, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 36 tháng.

Chính các tư vấn viên của chủ đầu tư chia sẻ các thông tin về dự án đến khách hàng

Ngoài ra, khách hàng vẫn được áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính tốt nhất trên thị trường với khoản vay 70% giá trị căn hộ, thời hạn vay lên tới 35 năm. Với chính sách này, chỉ cần một khoản tích lũy ban đầu không quá lớn, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ mơ ước tại thành phố quốc tế của những công dân toàn cầu.

Sức hút từ “giao lộ vàng”

Thực tế, theo nhiều chuyên gia trong ngành bất động sản, Sapphire Parkville vẫn luôn là “hàng hot” trên thị trường từ khi ra mắt. Phân khu bao gồm 3 toà tháp cao 35 tầng, tọa lạc giữa giao lộ của 3 tuyến đường nội khu, cung cấp 6 loại căn hộ bao gồm: căn studio, 1 phòng ngủ (PN), 1PN+1, 2PN, 2PN+1 và 3PN, có diện tích dao động từ 25 - 102 m2.

Ảnh chụp thực tế tại dự án Vinhomes Smart City

Toà Sapphire S4.02 thuộc phân khu Sapphire Parkville, sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay giữa giao lộ vàng của ba tuyến đường nội khu sôi động nhất giữa đại đô thị Vinhomes Smart City.

Chủ nhân các căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn panorama tuyệt đẹp thu trọn bộ ba công viên liên hoàn 16,3 ha với công viên Nhật Bản - Zen Park, công viên thể thao - Sportia, công viên trung tâm - Central Park. Cùng với đó, phân khu sở hữu công viên nội khu phong cách resort, mang đến không gian sống thoáng đãng, trong lành, là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình.

Hình ảnh tại sự kiện

Sapphire Parkville còn là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng khi nằm ngay giữa thành phố tiện ích hoàn hảo, chỉ vài bước chân là đến được bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall… Những tiện ích vốn là thế mạnh để tạo nên một hệ sinh thái hoàn thiện, đẳng cấp của tập đoàn Vingroup được thể hiện đầy đủ nhất ở Sapphire Parkville.

Ngoài ra, Sapphire Parkville sẽ được áp dụng hệ thống quản lý vận hành thông minh và an ninh, an toàn chuẩn mực, tích hợp các công nghệ hiện đại bậc nhất mang đến sự an toàn cho cư dân, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ có thể an tâm để con chủ động đến trường mỗi ngày.

Một thiên đường sống giữa Hà Nội với chất lượng chuẩn 5 sao đang chờ đợi những công dân tương lai của Sapphire Parkville.

Minh Tuấn