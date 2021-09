The Origami Park (S6) là phân khu căn hộ cao tầng cuối cùng của dự án Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức) đang được chào bán, khiến giới đầu tư “sôi sục” trong bối cảnh nhu cầu sống xanh, an toàn, đa dạng trải nghiệm lên ngôi.

Phân khu sở hữu tầm nhìn hiếm có

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra, nhiều người nhận thấy vai trò quan trọng của một chốn an cư an toàn, đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống, bởi ngôi nhà lúc này sẽ đóng nhiều “vai”, từ nơi ở, học tập đến làm việc. Và khi phân khu The Origami Park (S6) thuộc dự án đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) được chào bán, tòa căn hộ đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của khách mua và giới đầu tư.

The Origami Park (S6) với bộ ba tầm nhìn “nối dài miền xanh”. Ảnh phối cảnh dự án

The Origami Park (S6) sở hữu tầm nhìn hiếm có, một trong những lợi thế “vàng” quyết định giá trị bất động sản. Từ ban công các căn hộ, cư dân tương lai The Origami Park có thể chiêm ngưỡng toàn bộ công viên nội khu mang phong cách nghỉ dưỡng resort đắt giá, trải dài bên vườn Nhật với những điểm nhấn đặc trưng như: hồ cá Koi sinh động, vườn Tùng La hán hay cổng Torii, cầu gỗ đỏ… Không những vậy, tầm nhìn xanh của tòa căn hộ còn được cộng hưởng với hệ sinh thái của phân khu The Origami Sun (S7) gồm công viên, mặt nước nối dài.

Ngay trong nội khu The Origami Park (S6), cư dân có thể chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt vời, “biến hoá đa dạng”. Ảnh phối cảnh dự án

Không chỉ ở bên trong nội khu, “miền xanh” của The Origami Park (S6) còn đến từ mặt bộ đôi Công viên Cầu vồng và Rạch Bà Dì rực rỡ, tô điểm cho chất sống nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Không chỉ là miền xanh sinh thái khoáng đạt, tầm nhìn “kép” đến từ Công viên Cầu vồng và Rạch Bà Dì còn mang đến những khung cảnh ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Ảnh phối cảnh dự án

Cơ hội đầu tư cuối cùng tại The Origami

Giới đầu tư bất động sản cho rằng, thương hiệu Vinhomes chính là yếu tố hàng đầu tạo ra lực hút đối với người mua. Các dự án của Vinhomes luôn có điểm nhấn khác biệt so với các sản phẩm cùng phân khúc, tiến độ xây dựng và bàn giao đúng hạn, chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi đột phá chính là những lợi thế cạnh tranh đặc biệt trên thị trường.

Dự án The Origami Park không chỉ sở hữu tầm nhìn đắt giá mà còn có môi trường sống rất tiện nghi nhờ chuỗi tiện ích như: hồ bơi ngoài trời, các sân thể thao đa dạng như sân tennis, sân tập bóng rổ, sân cầu lông, gym và các sân chơi trẻ em, vườn dưỡng sinh, vườn nhiệt đới… Cư dân ở đây cũng được hưởng đầy đủ mọi lợi thế từ dự án đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park như: công viên 36ha, bến thuyền cao cấp, đại lộ ánh sáng Manhattan Glory, hệ sinh thái đẳng cấp từ Tập đoàn Vingroup (Vinmec - Vincom - Vinschool - VinBus) cùng mô hình vận hành thông minh ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Theo Vinhomes, khách mua The Origami sẽ được hưởng chính sách vay đặc biệt lên tới 100%, cùng mức hỗ trợ lãi suất kéo dài lên tới 20 tháng, kèm quà tặng voucher VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng.

The Origami bao gồm các căn hộ Studio, 1PN, 2PN, 3PN và các căn hộ +1 là 1PN+1, 2PN+1, 3PN+1. Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách Vinhomes Priority hỗ trợ vay lên tới 100% giá trị căn hộ cùng khoản hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 11 tháng sau bàn giao. Thời hạn vay lên đến 35 năm. Cùng với đó, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng voucher xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng khi mua căn hộ tại The Origami trong thời gian này.

Minh Tuấn