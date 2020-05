Năm 2020 trở thành cột mốc đánh dấu sự “lột xác ngoạn mục” về vị trí và tầm vóc mới của tập đoàn Danh Khôi trong chiến lược đại dương xanh nhằm đem lại lợi ích cộng hưởng cho nhân viên, khách hàng và nhà đầu tư.

Môi trường làm việc với nhiều giá trị cộng hưởng

Sở hữu nét văn hóa doanh nghiệp đề cao sự uy tín, chuyên nghiệp, đạo đức và sáng tạo, tập đoàn Danh Khôi mong muốn kiến tạo môi trường làm việc và phát triển nghề nghiệp lý tưởng cho CBNV.

Thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, bất động sản khó khăn, nhiều công ty cắt giảm nhân sự hoặc giảm lương nhân viên thì ở Danh Khôi xuất hiện một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Tập đoàn không tinh giảm nhân sự mà đẩy mạnh tuyển dụng thêm nhân sự mới, lương thưởng đầy đủ cho người lao động. Riêng đối với CBNV có thâm niên làm việc từ 1 năm trở lên được tăng lương với mức tăng từ 15-30%/CBNV. Tập đoàn duy trì chính sách hoa hồng hấp dẫn với tỷ lệ thưởng cho các dự án được đánh giá cao, đứng top 3 trên thị trường bất động sản.

Ngoài ra, các chính sách khác cho CBNV như: thưởng ngày lễ, ngày quốc tế phụ nữ, mua bảo hiểm sức khỏe 24/24… được chú trọng. Riêng đối với cấp quản lý từ cấp 5 trở lên, công ty mua gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp nhằm bảo đảm chắc chắn cho người lao động an tâm được chăm sóc sức khỏe tốt nhất khi làm việc.

Hệ thống Danh Khôi phát triển mạnh mẽ đạt mốc 1000 CBNV trong năm 2020

Với mục tiêu “Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng”, ngay trong ngôi nhà Danh Khôi, nhóm khách hàng nội bộ cũng được dành tặng những ưu đãi lớn khi có nhu cầu mua các dự án do tập đoàn phát triển.

Nhờ đó, quy mô và tốc độ tăng trưởng nhân sự qua các năm của tập đoàn tăng mạnh. Cụ thể, năm 2019, tổng số CBNV của Tập đoàn là 700 nhân sự, tăng 280% so với năm 2018. Trong quý 2 - 2020, Danh Khôi đạt mốc gần 1000 nhân sự.

Phát huy thế mạnh về dịch vụ, ngày 13/4/2020, tập đoàn Danh Khôi khai trương Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Danh Khôi (DKRT) tại TP.HCM với quy mô hơn 300 nhân sự. Sắp tới, tập đoàn hoàn thiện hệ thống dịch vụ ở thị trường Hà Nội với sự ra đời của công ty DKRB. Việc hoàn thiện hệ thống dịch vụ từ Bắc tới Nam và tập trung thị trường trọng điểm như TP.HCM và Hà Nội sẽ trở thành cột mốc quan trọng góp phần vào sự phát triển của Danh Khôi trong năm 2020.

Kiến tạo cộng đồng khách hàng “thịnh vượng”

Với 15 năm phát triển, Danh Khôi đã vượt qua khoảng cách về không gian để trở thành cầu nối gắn kết khách hàng với các dự án phát triển nhằm kiến tạo chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng từ miền Trung tới miền Nam.

Điển hình là sự thành công ở dự án Queen Pearl 1 &2 (Mũi Né - Phan Thiết) đặt nền tảng vững chắc cho Danh Khôi bước vào tâm thế nhà phát triển dự án tại khu đô thị Barya Citi (Bà Rịa - Vũng Tàu). Barya Citi vừa hoàn thành và bàn giao cho 167 sản phẩm cho khách hàng. Sau khi đi vào hoạt động, khu đô thị hứa hẹn trở thành biểu tượng đô thị trung tâm thành phố du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần định hình giá trị bất động sản tại địa phương và khẳng định vị thế của Tập đoàn Danh Khôi.

Khu đô thị Barya Citi hoàn thành và bàn giao cho khách hàng

Thành công của Barya Citi là bước đệm cho tập đoàn Danh Khôi triển khai dự án Kỳ Co Gateway tại Nhơn Hội - Bình Định. Dự án có tổng diện tích gần 46ha với hơn 2.400 sản phẩm. Trong tương lai, sự hiện hữu của Kỳ Co Gateway và khu căn hộ cao tầng được kỳ vọng thay đổi diện mạo của các tỉnh duyên hải miền Trung với trọng tâm là Bình Định.

Với mục tiêu “Kiến Tạo Cộng Đồng Thịnh Vượng”, thương hiệu Danh Khôi đã bảo chứng cho nhiều khách hàng khi quyết định lựa chọn chốn an cư lý tưởng. Ở mỗi dự án Danh Khôi phát triển là cam kết về uy tín chất lượng, phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm mang lại cho khách hàng.

Gia tăng giá trị cho nhà đầu tư

Hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, tập đoàn Danh Khôi liên tục tìm thấy ngã rẻ mới cho doanh nghiệp và nắm bắt nhanh cơ hội thông qua việc quyết định niêm yết Netland (NRC) trên sàn chứng khoán Hà Nội vào ngày 5/4/2018. Cổ phiếu NRC lên sàn mở ra một trang mới trên con đường phát triển của Danh Khôi và góp phần gia tăng giá trị cho cổ đông.

Kỳ Co Gateway - Khơi nguồn cảm hứng đương đại

Bên cạnh đó, Danh Khôi đẩy mạnh phát triển các dự án bất động sản tại các thị trường mới giàu tiềm năng như Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết- Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng… Từ đó, mang đến những cơ hội gia tăng lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Thực tế, các dự án Danh Khôi phát triển thời gian qua đều có mức tăng giá rất tốt. Đơn cử như Queen Pearl Phan Thiết, được bán từ năm 2017 với mức giá trung bình khoảng 8 triệu đồng/m2, đến nay đã tăng lên trên dưới 20 triệu đồng/m2. Khu đô thị Barya Citi tại Bà Rịa - Vũng Tàu được bán ra thị trường năm 2018 với giá trung bình từ 2,5 - 3 tỷ đồng/căn, đến nay nhiều nhà đầu tư đã bán chênh từ 1 - 2 tỷ đồng/căn.

Đầu năm 2020, Danh Khôi giới thiệu ra thị trường dự án Kỳ Co Gateway (Nhơn Hội - Bình Định), dự án đang trở thành tâm điểm mới của thị trường duyên hải miền Trung, thu hút nhà đầu tư tham quan và trải nghiệm dự án. Sở hữu nhiều tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai, Kỳ Co Gateway xứng đáng trở thành sản phẩm đầu tư tích lũy an toàn cho khách hàng.

Với sứ mệnh “kiến tạo cộng đồng thịnh vượng”, Danh Khôi sẽ tiếp tục “bùng nổ” với việc phát triển mô hình khu đô thị tạo nên một hệ sinh thái đầy đủ loại hình dịch vụ để đưa thương hiệu và sản phẩm đến khách hàng.

Nam Anh